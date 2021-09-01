***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2021 10:02
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961122
BIST
17:291.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:298,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:299,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:29483,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,31
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:27
|EGEPO
|5,50
|669.356
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.438.136
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.066.802
|% 9,98
|
|KARYE
|14,63
|22.042.667
|% -4,07
|
|AGYO
|3,57
|14.569.718
|% -3,51
|
|PENTA
|80,20
|3.426.888
|% -3,37
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|SEYKM
|19,60
|21.906.268
|% -3,16
|
|GARAN
|9,89
|1.153.610.299
|% 0,10
|
|THYAO
|12,94
|977.660.570
|% 2,05
|
|SASA
|27,90
|598.618.873
|% 1,53
|
|KOZAL
|104,90
|569.081.518
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,63
|535.054.801
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|535.054.801
|% -0,38
|
|GARAN
|9,89
|1.153.610.299
|% 0,10
|
|ODAS
|1,51
|170.407.891
|% 3,42
|
|PETKM
|6,18
|475.897.849
|% -0,32
|
|THYAO
|12,94
|977.660.570
|% 2,05
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2896
|8,2935
|% -0,14
|
|Euro
|9,8237
|9,8310
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4074
|11,4646
|% 0,13
|
|Frank
|9,0295
|9,0839
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2057
|2,2168
|% -0,10
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,20
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|-17,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-9,61
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-4,65
|
|Çeyrek
|773
|790
|-2,32
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,08
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,92
|