***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 11:54
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965684
BIST
13:091.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,70
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:098,8638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:0910,3404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0372
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:09496,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,09
|Açılış
|: 496,41
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MANAS
|17,29
|20.483.881
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.242.222
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.797.200
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|FMIZP
|108,90
|12.064.681
|% 7,50
|
|KTSKR
|41,04
|111.383.088
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|495.572
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|25.999.819
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GARFA
|13,16
|5.156.807
|% -7,97
|
|THYAO
|13,84
|600.025.123
|% 0,44
|
|GARAN
|8,96
|533.710.778
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,05
|306.565.500
|% 2,86
|
|TUPRS
|112,30
|260.577.602
|% -0,53
|
|SISE
|8,08
|250.356.571
|% 0,75
|
|GARAN
|8,96
|533.710.778
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|129.838.290
|% 1,28
|
|THYAO
|13,84
|600.025.123
|% 0,44
|
|PEKGY
|0,96
|33.468.091
|% 0,00
|
|RALYH
|6,64
|210.406.762
|% 7,10
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8602
|8,8638
|% -0,07
|
|Euro
|10,3320
|10,3404
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9410
|12,0009
|% -0,21
|
|Frank
|9,4950
|9,5522
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3546
|2,3664
|% -0,08
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,54
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|6,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|10,47
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,46
|