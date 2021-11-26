***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 15:41
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979816
BIST
16:581.769
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -50,57
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:5812,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 0,3920
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,4240
En Düşük
11,9402
16:5814,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 0,5336
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,0288
En Düşük
13,3965
16:58715,58
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 25,28
|Açılış
|: 715,58
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ARMDA
|63,25
|4.474.667
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.648.950
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.809.328
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.795.877
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.323.460
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|625.704.998
|% -9,96
|
|THYAO
|16,91
|3.117.388.400
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.837.193
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,60
|395.394.390
|% -9,83
|
|THYAO
|16,91
|3.117.388.400
|% -9,96
|
|SASA
|39,70
|1.563.327.451
|% 1,43
|
|GARAN
|11,46
|1.468.260.005
|% -2,39
|
|HALKB
|5,00
|1.170.356.410
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,21
|1.166.462.950
|% -3,60
|
|YKBNK
|3,21
|1.166.462.950
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,20
|739.053.704
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.170.356.410
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.117.388.400
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|268.411.981
|% 0,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3765
|12,3918
|% 3,27
|
|Euro
|13,9748
|14,0010
|% 3,96
|
|Sterlin
|16,3760
|16,4581
|% 2,74
|
|Frank
|13,2483
|13,3281
|% 3,75
|
|Riyal
|3,2705
|3,2869
|% 2,56
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|18,82
|
|Altın Gr.
|714
|714
|23,83
|
|Cumhuriyet
|4.706
|4.777
|157,00
|
|Tam
|4.679
|4.802
|153,65
|
|Yarım
|2.261
|2.323
|74,32
|
|Çeyrek
|1.134
|1.161
|37,16
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,28
|9,29
|0,18
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|-4,12
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:11LUKSK
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 52.10 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 469 adet işlem
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17:10THYAO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 16.91 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 597, 440 adet işlem
-
17:09TUPRS
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 148.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 503, 860 adet işlem
-
17:08TAVHL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 26.56 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 414, 718 adet işlem
-
17:07XU100
Endeks 1, 770 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 72 altında . İşlem hacmi 27, 546.00 milyon TL de