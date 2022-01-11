***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 10:36
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992675
BIST
12:502.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,32
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:5013,8115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0093
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:5015,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0340
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:50804,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,40
|Açılış
|: 804,75
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:48
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,37
|22.596.469
|% 9,16
|
|ORCAY
|35,60
|9.196.784
|% 7,88
|
|KRDMA
|10,24
|87.787.772
|% 7,79
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,00
|50.822.025
|% -6,15
|
|IHAAS
|9,73
|1.640.952
|% -4,61
|
|TSPOR
|6,77
|147.349.849
|% -3,56
|
|HUBVC
|10,37
|13.978.518
|% -3,45
|
|KRDMD
|12,35
|3.016.971.599
|% 6,93
|
|THYAO
|26,90
|2.394.768.765
|% 0,75
|
|EREGL
|30,84
|1.828.807.251
|% 1,11
|
|GARAN
|11,73
|789.344.662
|% -0,09
|
|SISE
|14,92
|770.147.266
|% 0,13
|
|KRDMD
|12,35
|3.016.971.599
|% 6,93
|
|YKBNK
|3,72
|544.673.024
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,39
|332.426.726
|% -1,24
|
|THYAO
|26,90
|2.394.768.765
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,10
|269.669.395
|% 0,32
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7954
|13,8132
|% -0,05
|
|Euro
|15,6282
|15,7058
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,8224
|18,9168
|% 0,60
|
|Frank
|14,9285
|15,0184
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6870
|3,7055
|% 0,45
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|6,00
|
|Altın Gr.
|806
|806
|6,01
|
|Cumhuriyet
|5.348
|5.429
|38,00
|
|Tam
|5.323
|5.458
|38,30
|
|Yarım
|2.573
|2.640
|18,52
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|1,22
|