***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 14:07
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005727
BIST
15:311.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,48
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
15:3113,9013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0567
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:3115,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0105
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:31859,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,11
|Açılış
|: 859,69
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:25
|HUBVC
|9,13
|3.156.131
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|187.232.255
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.236.594
|% -9,95
|
|PKENT
|358,20
|12.325.763
|% -6,13
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,08
|13.700.412
|% -4,86
|
|AKFGY
|3,91
|36.443.057
|% -4,63
|
|THYAO
|24,90
|3.137.133.586
|% -2,81
|
|GARAN
|11,52
|2.499.781.072
|% 3,97
|
|EREGL
|32,30
|2.323.969.525
|% 3,93
|
|KRDMD
|11,87
|1.766.978.306
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,63
|1.617.471.311
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,63
|1.617.471.311
|% 1,40
|
|GARAN
|11,52
|2.499.781.072
|% 3,97
|
|AKBNK
|7,03
|1.109.572.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.766.978.306
|% 1,19
|
|HUNER
|2,85
|413.105.966
|% 0,35
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8930
|13,9011
|% 0,41
|
|Euro
|15,5292
|15,5747
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,6091
|18,7024
|% 0,41
|
|Frank
|15,1190
|15,2101
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6993
|3,7179
|% 0,45
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|11,12
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,40
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.801
|56,00
|
|Tam
|5.684
|5.828
|52,42
|
|Yarım
|2.747
|2.819
|25,36
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,67
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,07
|
Seans Raporu
15:25
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