***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:01
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094674
BIST
11:145.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 25,41
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:1418,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:1419,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:141.110,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.110,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:10
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|CEOEM
|25,50
|28.580.293
|% 7,69
|
|EGGUB
|101,60
|50.006.271
|% 7,29
|
|TETMT
|270,00
|2.147.753
|% 6,59
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|EYGYO
|18,56
|117.017.663
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|DYOBY
|29,24
|67.031.584
|% -8,05
|
|MARTI
|5,06
|51.225.021
|% -7,66
|
|THYAO
|137,10
|3.622.784.969
|% 1,41
|
|EREGL
|40,08
|2.822.071.124
|% 0,00
|
|ASELS
|59,65
|2.154.821.479
|% 1,27
|
|EKGYO
|8,74
|1.624.561.324
|% 3,07
|
|KRDMD
|18,08
|1.484.944.884
|% 0,44
|
|EKGYO
|8,74
|1.624.561.324
|% 3,07
|
|YKBNK
|10,55
|960.765.428
|% 0,67
|
|KRDMD
|18,08
|1.484.944.884
|% 0,44
|
|EREGL
|40,08
|2.822.071.124
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,64
|751.467.670
|% 2,56
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7726
|18,7884
|% 0,13
|
|Euro
|19,7689
|19,7906
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,3106
|22,4225
|% 0,10
|
|Frank
|19,9538
|20,0740
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,15
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.545
|7.615
|27,00
|
|Yarım
|3.654
|3.722
|13,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.861
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,12
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|0,14
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:27BFREN
Yüzde 6.25 oranında artışla 6, 113.30 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 241 adet işlem
-
11:26TETMT
Yüzde 6.59 oranında artışla 270.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 164 adet işlem
-
11:25XU100
Endeks 5, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 36, 169.00 milyon TL de
-
11:25CEOEM
Yüzde 7.60 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 593 adet işlem
-
11:23SASA
Yüzde 4.27 oranında artışla 95.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 518 adet işlem