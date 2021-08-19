***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959532BIST