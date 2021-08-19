***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2021 21:46
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959532
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
0
En Düşük
0
18:058,5466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
18:0510,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0053
En Düşük
9,9367
18:05490,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,68
|Açılış
|: 490,64
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
490,86
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5436
|8,5466
|% 0,47
|
|Euro
|9,9985
|10,0053
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,5911
|11,6492
|% 0,43
|
|Frank
|9,2742
|9,3301
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2688
|2,2801
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,36
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,69
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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