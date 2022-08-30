***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliğiİstanbul DPC Şubesi'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgiİstanbul DPC Şubesi'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDiğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması da göz önüne alındığında, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi30.08.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.10.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiDiğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması nedeniyle Şirketimizin basım kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Verimlilik artışı sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiŞirketimizin toplam satışları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıKısmen durdurma söz konusu değildir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı105Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı15.066.540,92.-TL.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirket yönetimi, söz konusu tesiste basım faaliyetini durdurmadan önce herhangi bir basım ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamıştır. Diğer basım tesislerimizdeki yeterli kapasite ve verimlilik artışını sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri değerlendirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden faaliyete başlanmayacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihYokturŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDiğer basım tesislerimizde yeterli kapasite ve verimlilik artışını sağlamak için dışarıda fason üretim alternatiflerinin de bulunması nedeniyle işletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.AçıklamalarŞirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla 01.10.2022 tarihi itibarıyla, Sanayi Mahallesi, 1650 Sokak, N2 Demirören Medya Tesisleri 34850 Esenyurt /İstanbul adresinde bulunan İstanbul DPC Şubesi'nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058967BIST