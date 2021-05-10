***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299Transferler0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.485.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.756.483 -11.270.806 -408.330 -11.679.136Dönem Karı (Zararı)0 -28.756.483 -28.756.483 -771.193 -29.527.676Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 17.485.677 0 0 0 0 17.485.677 362.863 17.848.540Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 82.023.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -28.756.483 0 643.778.405 -877.242 642.901.163Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.951.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.934.584 0 -19.885.758 -572.679 -20.458.437Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -12.934.584 -12.934.584 -474.003 -13.408.587Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -6.951.174 0 0 0 -6.951.174 -98.676 -7.049.850Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 69.603.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -12.934.584 0 621.529.662 -2.433.908 619.095.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.572.762 -2.303.271Dönem Karı (Zararı)-13.408.587 -29.527.676Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.905.733 -7.355.007Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.502.854 -22.172.669Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.906.511 31.424.880Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 3.823.845 4.086.955Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler737.662 1.256.564Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 878.916 721.905Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.754 480.297Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -171.008 54.362Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.719.599 9.562.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9,11 5.221.435 4.392.619Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 488.000 6.353.373Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-205.384 -221.442Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-784.452 -961.839Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.295.352 10.352.819Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-55.888 -82.073Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.067.132 4.846.937Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.062.113 -496.813Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8.346.221 6.084.768Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 971.758İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 971.758Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-26.475 -606.806Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14,15 -26.475 -606.806Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.526.820 7.526.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.061.997 -2.451.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.826.733 -21.002.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.075.765 -24.227.898İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.750.968 3.225.897Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-477.546 -344.652Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.507.612 -234.712Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.737.544 -4.287.618İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.990.404 -6.769.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.252.860 2.481.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.572.328 6.589.554Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.324.062 -2.626.507Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.888.078 19.454.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.854.493 22.657.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)33.585 -3.202.420Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.559.921 -553.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9,11 -932.188 -1.814.588Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -12.998 -19.311Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -305.755 -169.198Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)263.782 253.763YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-213.376 365.434Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8,14 26.475 831.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-295.739 -1.979.492Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -195.739 -1.218.772Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -100.000 -760.720Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 0 1.430.990Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz55.888 82.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.595.937 -12.409.290Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.526.821 -7.526.821Ödenen Faiz16 -2.067.132 -4.846.937Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.984 -35.532YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.763.449 -14.347.127Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-10.627.624 12.705.716NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.135.825 -1.641.411DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.591.178 14.156.497DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.727.003 12.515.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.727.003 4.591.178Finansal Yatırımlar106.549 104.565Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri106.549 104.565Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar219.814.766 222.817.901İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 172.451.820 169.376.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 47.362.946 53.441.846Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.246.736 11.149.525İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 8.328.313İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.246.736 2.821.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar18.042.934 17.577.262Peşin Ödenmiş Giderler11.287.856 9.780.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.287.856 9.780.244Diğer Dönen Varlıklar1.480.761 1.381.682İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.480.761 1.381.682ARA TOPLAM263.706.605 267.402.357TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR263.706.605 267.402.357DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar10.293.429 9.604.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.293.429 9.604.087Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 157.671.359 156.248.359Maddi Duran Varlıklar7 519.543.075 517.444.015Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.428.011 11.445.797Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 11.428.011 11.445.797Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 2.008.382 2.044.037Diğer Duran Varlıklar521.600 260.800İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar521.600 260.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR701.779.779 697.361.018TOPLAM VARLIKLAR965.486.384 964.763.375KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.522.718 5.665.179İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.184.316 2.184.316Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.184.316 2.184.316İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.338.402 3.480.863Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.338.402 3.480.863Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar147.410.498 133.672.954İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 91.499.929 74.509.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 55.910.569 59.163.429Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.455.657 6.883.329Diğer Borçlar6.553.088 5.422.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.553.088 5.422.700Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.857.509 6.353.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.857.509 6.353.389Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 91.759 305.755Kısa Vadeli Karşılıklar51.222.509 48.641.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 34.685.551 31.590.195Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 16.536.958 17.051.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.159.021 12.340.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.159.021 12.340.127ARA TOPLAM240.272.759 219.285.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER240.272.759 219.285.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.127.495 13.020.805İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.569.988 7.836.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.569.988 7.836.237İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.557.507 5.184.568Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.557.507 5.184.568Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.206.056 1.034.238İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.206.056 1.034.238Uzun Vadeli Karşılıklar58.456.540 57.141.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 58.456.540 57.141.651Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 34.327.780 34.727.284Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.117.871 105.923.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER346.390.630 325.209.184ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar621.529.662 641.415.420Ödenmiş Sermaye12 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)326.318.242 326.318.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)326.318.242 326.318.242Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 348.347.644 348.347.644Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -22.029.402 -22.029.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)69.603.792 76.554.966Yabancı Para Çevrim Farkları12 69.603.792 76.554.966Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 117.176.268Yasal Yedekler12 117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-547.909.813 -467.047.129Net Dönem Karı veya Zararı-12.934.584 -80.862.684Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.433.908 -1.861.229TOPLAM ÖZKAYNAKLAR619.095.754 639.554.191TOPLAM KAYNAKLAR965.486.384 964.763.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 79.368.838 82.864.327Satışların Maliyeti13 -75.221.074 -71.563.376TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.147.764 11.300.951Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)4.147.764 11.300.951Genel Yönetim Giderleri-22.533.510 -18.962.356Pazarlama Giderleri-15.428.222 -14.047.162Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31.328.487 25.058.371Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.863.628 -7.778.814ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.349.109 -4.429.010Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.350.334 1.598.777Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -71.755 -194.171Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -971.758FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.070.530 -3.996.162Finansman Giderleri16 -2.005.495 -5.084.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.076.025 -9.080.948Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.170.292 1.725.941Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -91.759 -78.434Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.262.051 1.804.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.905.733 -7.355.007DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.502.854 -22.172.669DÖNEM KARI (ZARARI)-13.408.587 -29.527.676Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-474.003 -771.193Ana Ortaklık Payları-12.934.584 -28.756.483Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) -0,02180000 -0,04860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.049.850 17.848.540Yabancı Para Çevrim Farkları-7.049.850 17.848.540Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-7.049.850 17.848.540Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.049.850 17.848.540TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.458.437 -11.679.136Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-572.679 -408.330Ana Ortaklık Payları-19.885.758 -11.270.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936072BIST