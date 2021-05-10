***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2021 20:59
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.485.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.756.483 -11.270.806 -408.330 -11.679.136
Dönem Karı (Zararı)
0 -28.756.483 -28.756.483 -771.193 -29.527.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 17.485.677 0 0 0 0 17.485.677 362.863 17.848.540
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 82.023.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -28.756.483 0 643.778.405 -877.242 642.901.163
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.951.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.934.584 0 -19.885.758 -572.679 -20.458.437
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -12.934.584 -12.934.584 -474.003 -13.408.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -6.951.174 0 0 0 -6.951.174 -98.676 -7.049.850
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 69.603.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -12.934.584 0 621.529.662 -2.433.908 619.095.754
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.572.762 -2.303.271
Dönem Karı (Zararı)
-13.408.587 -29.527.676
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.905.733 -7.355.007
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.502.854 -22.172.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.906.511 31.424.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 3.823.845 4.086.955
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
737.662 1.256.564
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 878.916 721.905
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.754 480.297
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -171.008 54.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.719.599 9.562.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 5.221.435 4.392.619
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 488.000 6.353.373
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-205.384 -221.442
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-784.452 -961.839
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.295.352 10.352.819
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.888 -82.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.067.132 4.846.937
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.062.113 -496.813
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8.346.221 6.084.768
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 971.758
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 971.758
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.475 -606.806
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 -26.475 -606.806
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.526.820 7.526.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.061.997 -2.451.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.826.733 -21.002.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.075.765 -24.227.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.750.968 3.225.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-477.546 -344.652
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.507.612 -234.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.737.544 -4.287.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.990.404 -6.769.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.252.860 2.481.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.572.328 6.589.554
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.324.062 -2.626.507
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.888.078 19.454.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.854.493 22.657.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
33.585 -3.202.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.559.921 -553.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9,11 -932.188 -1.814.588
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -12.998 -19.311
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -305.755 -169.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
263.782 253.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-213.376 365.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8,14 26.475 831.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-295.739 -1.979.492
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -195.739 -1.218.772
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -100.000 -760.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 1.430.990
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
55.888 82.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.595.937 -12.409.290
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.526.821 -7.526.821
Ödenen Faiz
16 -2.067.132 -4.846.937
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.984 -35.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.763.449 -14.347.127
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.627.624 12.705.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.135.825 -1.641.411
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.591.178 14.156.497
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.727.003 12.515.086
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.727.003 4.591.178
Finansal Yatırımlar
106.549 104.565
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
106.549 104.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
219.814.766 222.817.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 172.451.820 169.376.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.362.946 53.441.846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.246.736 11.149.525
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 8.328.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.246.736 2.821.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
18.042.934 17.577.262
Peşin Ödenmiş Giderler
11.287.856 9.780.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.287.856 9.780.244
Diğer Dönen Varlıklar
1.480.761 1.381.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.480.761 1.381.682
ARA TOPLAM
263.706.605 267.402.357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
263.706.605 267.402.357
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10.293.429 9.604.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.293.429 9.604.087
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 157.671.359 156.248.359
Maddi Duran Varlıklar
7 519.543.075 517.444.015
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.428.011 11.445.797
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 11.428.011 11.445.797
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.008.382 2.044.037
Diğer Duran Varlıklar
521.600 260.800
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
521.600 260.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
701.779.779 697.361.018
TOPLAM VARLIKLAR
965.486.384 964.763.375
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.522.718 5.665.179
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.184.316 2.184.316
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.184.316 2.184.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.338.402 3.480.863
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.338.402 3.480.863
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
147.410.498 133.672.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 91.499.929 74.509.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 55.910.569 59.163.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.455.657 6.883.329
Diğer Borçlar
6.553.088 5.422.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.553.088 5.422.700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.857.509 6.353.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.857.509 6.353.389
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 91.759 305.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.222.509 48.641.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 34.685.551 31.590.195
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 16.536.958 17.051.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.159.021 12.340.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.159.021 12.340.127
ARA TOPLAM
240.272.759 219.285.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.272.759 219.285.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.127.495 13.020.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.569.988 7.836.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.569.988 7.836.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.557.507 5.184.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.557.507 5.184.568
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.206.056 1.034.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.206.056 1.034.238
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.456.540 57.141.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 58.456.540 57.141.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 34.327.780 34.727.284
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.117.871 105.923.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
346.390.630 325.209.184
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
621.529.662 641.415.420
Ödenmiş Sermaye
12 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
326.318.242 326.318.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
326.318.242 326.318.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 348.347.644 348.347.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -22.029.402 -22.029.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.603.792 76.554.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 69.603.792 76.554.966
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 117.176.268
Yasal Yedekler
12 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-547.909.813 -467.047.129
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.934.584 -80.862.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.433.908 -1.861.229
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
619.095.754 639.554.191
TOPLAM KAYNAKLAR
965.486.384 964.763.375
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 79.368.838 82.864.327
Satışların Maliyeti
13 -75.221.074 -71.563.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.147.764 11.300.951
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.147.764 11.300.951
Genel Yönetim Giderleri
-22.533.510 -18.962.356
Pazarlama Giderleri
-15.428.222 -14.047.162
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.328.487 25.058.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.863.628 -7.778.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.349.109 -4.429.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.350.334 1.598.777
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -71.755 -194.171
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -971.758
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.070.530 -3.996.162
Finansman Giderleri
16 -2.005.495 -5.084.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.076.025 -9.080.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.170.292 1.725.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -91.759 -78.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.262.051 1.804.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.905.733 -7.355.007
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.502.854 -22.172.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.408.587 -29.527.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-474.003 -771.193
Ana Ortaklık Payları
-12.934.584 -28.756.483
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) -0,02180000 -0,04860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.049.850 17.848.540
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.049.850 17.848.540
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-7.049.850 17.848.540
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.049.850 17.848.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.458.437 -11.679.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-572.679 -408.330
Ana Ortaklık Payları
-19.885.758 -11.270.806
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936072
BIST