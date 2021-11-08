***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 20:53
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -788.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.357.669 -52.146.550 -1.463.299 -53.609.849
Dönem Karı (Zararı)
0 -51.357.669 -51.357.669 -794.595 -52.152.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -788.881 0 0 0 0 -788.881 -668.704 -1.457.585
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 63.748.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -51.357.669 0 602.902.661 -1.932.211 600.970.450
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.712.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.655.390 0 -114.368.124 -1.052.361 -115.420.485
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -98.655.390 -98.655.390 -273.312 -98.928.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -15.712.734 0 0 0 -15.712.734 -779.049 -16.491.783
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 60.842.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -98.655.390 0 527.047.296 -2.913.590 524.133.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.621.708 35.937.552
Dönem Karı (Zararı)
-98.928.702 -52.152.264
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-96.229.068 -39.131.531
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.699.634 -13.020.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.415.400 74.530.932
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 11.305.168 11.891.216
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
639.664 4.142.246
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.510.516 3.183.163
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
203.157 654.094
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.074.009 304.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.432.926 23.970.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9, 11 26.658.913 16.084.689
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.674.836 9.808.843
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-26.482 -530.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.874.341 -1.392.640
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.341.763 31.822.566
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-202.185 -162.708
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 18.109.363 13.733.992
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28.338.821 19.370.979
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.904.236 -1.119.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 2.608.307
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0 2.608.307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -32.795 -4.249.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.728.674 4.345.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.747.223 17.664.753
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.255.888 -59.750.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.039.153 -62.309.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.216.735 2.558.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.794.523 -1.039.671
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.703.745 1.918.293
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.298.032 42.814.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
310.205 28.306.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.608.237 14.507.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.940.557 10.209.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.603.918 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
87.603.918 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.676.301 -1.944.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.171.145 25.458.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.296.623 32.415.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
44.467.768 -6.957.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.233.921 40.043.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9, 11 -2.756.067 -4.081.163
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -158.371 -234.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -305.755 -169.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.607.980 378.687
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.020.204 -1.187.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7, 8 40.775 33.090
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.775 33.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.580.920 -2.208.793
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.999.344 -2.156.753
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.581.576 -52.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.317.756 825.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
202.185 162.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.841.024 -23.983.593
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.866.667
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.866.667
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.728.673 -4.345.811
Ödenen Faiz
16 -18.109.363 -13.733.992
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.988 -37.123
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.760.480 10.765.964
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-23.066.455 -17.013.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.694.025 -6.248.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.591.178 14.156.497
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.285.203 7.908.487
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
13.285.203 4.591.178
Finansal Yatırımlar
107.553 104.565
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
107.553 104.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
232.000.288 209.307.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 178.904.879 155.865.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.095.409 53.441.846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
30.824.145 24.659.854
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 28.157.281 21.838.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.666.864 2.821.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
20.334.470 17.577.262
Peşin Ödenmiş Giderler
8.076.499 9.780.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.076.499 9.780.244
Diğer Dönen Varlıklar
2.652.367 1.381.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.652.367 1.381.682
ARA TOPLAM
307.280.525 267.402.357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
307.280.525 267.402.357
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9.539.235 9.604.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.539.235 9.604.087
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 155.257.231 156.248.359
Maddi Duran Varlıklar
7 524.431.041 517.444.015
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.165.716 11.445.797
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 12.165.716 11.445.797
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.917.349 2.044.037
Diğer Duran Varlıklar
187.300 260.800
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
187.300 260.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
703.811.795 697.361.018
TOPLAM VARLIKLAR
1.011.092.320 964.763.375
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.522.718 5.665.179
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.184.316 2.184.316
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.184.316 2.184.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.338.402 3.480.863
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.338.402 3.480.863
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
71.571.216 75.869.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 17.016.024 16.705.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 54.555.192 59.163.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.823.886 6.883.329
Diğer Borçlar
194.469.196 63.226.406
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 145.407.624 57.803.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.061.572 5.422.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.443.556 6.353.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.443.556 6.353.389
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 282.322 305.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.460.591 48.641.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 45.146.383 31.590.195
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 13.314.208 17.051.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.293.937 12.340.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.293.937 12.340.127
ARA TOPLAM
368.867.422 219.285.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.867.422 219.285.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.195.155 13.020.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.011.322 7.836.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.011.322 7.836.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.183.833 5.184.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.183.833 5.184.568
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
2.843.199 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.843.199 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.620.372 1.034.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.620.372 1.034.238
Uzun Vadeli Karşılıklar
67.680.057 57.141.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 67.680.057 57.141.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 35.752.409 34.727.284
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.091.192 105.923.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
486.958.614 325.209.184
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
527.047.296 641.415.420
Ödenmiş Sermaye
12 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
326.318.242 326.318.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
326.318.242 326.318.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 348.347.644 348.347.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -22.029.402 -22.029.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.842.232 76.554.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 60.842.232 76.554.966
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 117.176.268
Yasal Yedekler
12 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-547.909.813 -467.047.129
Net Dönem Karı veya Zararı
-98.655.390 -80.862.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.913.590 -1.861.229
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
524.133.706 639.554.191
TOPLAM KAYNAKLAR
1.011.092.320 964.763.375
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 234.836.074 226.173.521 81.193.264 80.869.039
Satışların Maliyeti
13 -248.663.578 -217.965.484 -90.306.121 -74.477.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-13.827.504 8.208.037 -9.112.857 6.391.331
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-13.827.504 8.208.037 -9.112.857 6.391.331
Genel Yönetim Giderleri
-67.925.159 -58.321.429 -23.671.522 -20.630.776
Pazarlama Giderleri
-52.795.192 -43.625.207 -18.077.020 -15.209.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
78.855.032 85.349.605 26.379.500 32.901.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.515.722 -19.298.046 -16.186.435 -3.363.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-83.208.545 -27.687.040 -40.668.334 88.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.734.222 3.205.229 2.269.402 1.140.154
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -212.394 -463.335 -140.639 -17.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -2.608.307 0 274.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.686.717 -27.553.453 -38.539.571 1.484.782
Finansman Giderleri
16 -18.575.146 -15.827.953 -7.667.917 -5.507.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-96.261.863 -43.381.406 -46.207.488 -4.022.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 32.795 4.249.875 -764.322 380.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -282.322 -283.291 -87.729 -103.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 315.117 4.533.166 -676.593 484.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.229.068 -39.131.531 -46.971.810 -3.642.165
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -2.699.634 -13.020.733 -2.160.873 -1.071.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
-98.928.702 -52.152.264 -49.132.683 -4.713.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-273.312 -794.595 -140.936 -87.843
Ana Ortaklık Payları
-98.655.390 -51.357.669 -48.991.747 -4.625.333
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,16660000 -0,08680000 -0,08280000 -0,00780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.491.783 -1.457.585 -2.342.652 -6.363.521
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.491.783 -1.457.585 -2.342.652 -6.363.521
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-16.491.783 -1.457.585 -2.342.652 -6.363.521
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.491.783 -1.457.585 -2.342.652 -6.363.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.420.485 -53.609.849 -51.475.335 -11.076.697
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.052.361 -1.463.299 -171.619 -617.218
Ana Ortaklık Payları
-114.368.124 -52.146.550 -51.303.716 -10.459.479
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976083
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