***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299Transferler0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -788.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.357.669 -52.146.550 -1.463.299 -53.609.849Dönem Karı (Zararı)0 -51.357.669 -51.357.669 -794.595 -52.152.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -788.881 0 0 0 0 -788.881 -668.704 -1.457.585Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 63.748.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -51.357.669 0 602.902.661 -1.932.211 600.970.450Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.712.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.655.390 0 -114.368.124 -1.052.361 -115.420.485Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -98.655.390 -98.655.390 -273.312 -98.928.702Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -15.712.734 0 0 0 -15.712.734 -779.049 -16.491.783Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 60.842.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -547.909.813 -98.655.390 0 527.047.296 -2.913.590 524.133.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.621.708 35.937.552Dönem Karı (Zararı)-98.928.702 -52.152.264Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-96.229.068 -39.131.531Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.699.634 -13.020.733Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.415.400 74.530.932Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8 11.305.168 11.891.216Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler639.664 4.142.246Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.510.516 3.183.163Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler203.157 654.094Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.074.009 304.989Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.432.926 23.970.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9, 11 26.658.913 16.084.689Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.674.836 9.808.843Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-26.482 -530.231Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.874.341 -1.392.640Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.341.763 31.822.566Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-202.185 -162.708Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 18.109.363 13.733.992Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28.338.821 19.370.979Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.904.236 -1.119.697Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 2.608.307İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 0 2.608.307Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -32.795 -4.249.875Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.728.674 4.345.811İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler76.747.223 17.664.753Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.255.888 -59.750.582İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.039.153 -62.309.468İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.216.735 2.558.886Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.794.523 -1.039.671Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.703.745 1.918.293Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.298.032 42.814.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)310.205 28.306.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.608.237 14.507.202Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.940.557 10.209.441Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.603.918 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)87.603.918 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.676.301 -1.944.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.171.145 25.458.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.296.623 32.415.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)44.467.768 -6.957.376Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları62.233.921 40.043.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9, 11 -2.756.067 -4.081.163Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -158.371 -234.195Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -305.755 -169.198Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.607.980 378.687YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.020.204 -1.187.995Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7, 8 40.775 33.090Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.775 33.090Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.580.920 -2.208.793Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -7.999.344 -2.156.753Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.581.576 -52.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 3.317.756 825.000Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz202.185 162.708FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.841.024 -23.983.593Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.866.667Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.866.667Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.728.673 -4.345.811Ödenen Faiz16 -18.109.363 -13.733.992Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.988 -37.123YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.760.480 10.765.964Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-23.066.455 -17.013.974NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.694.025 -6.248.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.591.178 14.156.497DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.285.203 7.908.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.285.203 4.591.178Finansal Yatırımlar107.553 104.565Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri107.553 104.565Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar232.000.288 209.307.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 178.904.879 155.865.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 53.095.409 53.441.846Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar30.824.145 24.659.854İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 28.157.281 21.838.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.666.864 2.821.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar20.334.470 17.577.262Peşin Ödenmiş Giderler8.076.499 9.780.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.076.499 9.780.244Diğer Dönen Varlıklar2.652.367 1.381.682İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.652.367 1.381.682ARA TOPLAM307.280.525 267.402.357TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR307.280.525 267.402.357DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9.539.235 9.604.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.539.235 9.604.087Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 155.257.231 156.248.359Maddi Duran Varlıklar7 524.431.041 517.444.015Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.165.716 11.445.797Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 12.165.716 11.445.797Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.917.349 2.044.037Diğer Duran Varlıklar187.300 260.800İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar187.300 260.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR703.811.795 697.361.018TOPLAM VARLIKLAR1.011.092.320 964.763.375KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.522.718 5.665.179İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 2.184.316 2.184.316Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.184.316 2.184.316İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.338.402 3.480.863Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.338.402 3.480.863Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar71.571.216 75.869.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 17.016.024 16.705.819İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 54.555.192 59.163.429Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.823.886 6.883.329Diğer Borçlar194.469.196 63.226.406İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 145.407.624 57.803.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar49.061.572 5.422.700Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.443.556 6.353.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.443.556 6.353.389Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 282.322 305.755Kısa Vadeli Karşılıklar58.460.591 48.641.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 45.146.383 31.590.195Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 13.314.208 17.051.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.293.937 12.340.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.293.937 12.340.127ARA TOPLAM368.867.422 219.285.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER368.867.422 219.285.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 10.195.155 13.020.805İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.011.322 7.836.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.011.322 7.836.237İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.183.833 5.184.568Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.183.833 5.184.568Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar2.843.199 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.843.199 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.620.372 1.034.238İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.620.372 1.034.238Uzun Vadeli Karşılıklar67.680.057 57.141.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 67.680.057 57.141.651Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 35.752.409 34.727.284Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.091.192 105.923.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER486.958.614 325.209.184ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar527.047.296 641.415.420Ödenmiş Sermaye12 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)326.318.242 326.318.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)326.318.242 326.318.242Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 348.347.644 348.347.644Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -22.029.402 -22.029.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)60.842.232 76.554.966Yabancı Para Çevrim Farkları12 60.842.232 76.554.966Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 117.176.268Yasal Yedekler12 117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-547.909.813 -467.047.129Net Dönem Karı veya Zararı-98.655.390 -80.862.684Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.913.590 -1.861.229TOPLAM ÖZKAYNAKLAR524.133.706 639.554.191TOPLAM KAYNAKLAR1.011.092.320 964.763.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 234.836.074 226.173.521 81.193.264 80.869.039Satışların Maliyeti13 -248.663.578 -217.965.484 -90.306.121 -74.477.708TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-13.827.504 8.208.037 -9.112.857 6.391.331Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-13.827.504 8.208.037 -9.112.857 6.391.331Genel Yönetim Giderleri-67.925.159 -58.321.429 -23.671.522 -20.630.776Pazarlama Giderleri-52.795.192 -43.625.207 -18.077.020 -15.209.761Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler78.855.032 85.349.605 26.379.500 32.901.348Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.515.722 -19.298.046 -16.186.435 -3.363.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-83.208.545 -27.687.040 -40.668.334 88.300Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 5.734.222 3.205.229 2.269.402 1.140.154Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -212.394 -463.335 -140.639 -17.766Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -2.608.307 0 274.094FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-77.686.717 -27.553.453 -38.539.571 1.484.782Finansman Giderleri16 -18.575.146 -15.827.953 -7.667.917 -5.507.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-96.261.863 -43.381.406 -46.207.488 -4.022.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 32.795 4.249.875 -764.322 380.097Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -282.322 -283.291 -87.729 -103.967Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 315.117 4.533.166 -676.593 484.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-96.229.068 -39.131.531 -46.971.810 -3.642.165DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -2.699.634 -13.020.733 -2.160.873 -1.071.011DÖNEM KARI (ZARARI)-98.928.702 -52.152.264 -49.132.683 -4.713.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-273.312 -794.595 -140.936 -87.843Ana Ortaklık Payları-98.655.390 -51.357.669 -48.991.747 -4.625.333Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,16660000 -0,08680000 -0,08280000 -0,00780000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.491.783 -1.457.585 -2.342.652 -6.363.521Yabancı Para Çevrim Farkları-16.491.783 -1.457.585 -2.342.652 -6.363.521Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-16.491.783 -1.457.585 -2.342.652 -6.363.521Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.491.783 -1.457.585 -2.342.652 -6.363.521TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-115.420.485 -53.609.849 -51.475.335 -11.076.697Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.052.361 -1.463.299 -171.619 -617.218Ana Ortaklık Payları-114.368.124 -52.146.550 -51.303.716 -10.459.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976083BIST