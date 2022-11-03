***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.11.2022 16:48
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.11.2022 tarih ve BİAŞ E-18454353-100.06-12251 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076557
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5359
18:0518,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2000
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,4200
En Düşük
18,1700
18:051.001,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 25,71
|Açılış
|: 1.001,12
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5451
|18,5854
|% -0,16
|
|Euro
|18,4100
|18,4200
|% 1,10
|
|Sterlin
|21,0219
|21,1274
|% 1,52
|
|Frank
|18,5851
|18,6970
|% 1,60
|
|Riyal
|4,9280
|4,9528
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|49,72
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|24,43
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.679
|6.771
|137,00
|
|Yarım
|3.255
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,86
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,76
|
|B. Petrol
|98,53
|98,53
|3,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem