***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2020 21:51
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mehmet Koray Yanç'ın İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850053
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.022
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111.043
En Düşük
109.248
18:006,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 6,8080
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|Önceki Kapanış
|: 6,8120
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6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Önceki Kapanış
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|: 1,11%
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|Açılış
|: 370,87
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|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
371,27
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6486
|% 0,71
|
|Frank
|7,0695
|7,1121
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|13,59
|
|Altın Gr.
|371
|371
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.437
|-10,40
|
|Tam
|2.474
|2.504
|-14,50
|
|Yarım
|1.207
|1.222
|-7,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,07
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|-1,50
|