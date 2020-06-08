***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mehmet Koray Yanç'ın İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850053BIST