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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.11.2021 20:54
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2021
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

               HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARARI'NA İSTİNADEN
Toplantı Tarihi                   : 08.11.2021
Karar No                                : 2021/17
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, 01.01.2021 - 30.09.2021 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı uyarınca belirlenen ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından 15.04.2019 tarihinde kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak güncellenen ve 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş Özet Konsolide Finansal Tablol
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