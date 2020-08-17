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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

17.08.2020 18:29
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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuz, 17.08.2020 tarihinde (bugün)
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak üzere 2020 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI                      GÖREVİ
1- Alaattin Aykaç           Başkan
2- Orhan Kırca                 Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI                      GÖREVİ
1- Alaattin Aykaç           Başkan
2- Orhan Kırca                 Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI                                    GÖREVİ
1- Alaattin Aykaç                           Başkan
2- Ayşe Özlem Ertürk                   Üye
3- Hüseyin Emrah Kurtoğlu       Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869506


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