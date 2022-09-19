***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.09.2022 22:33
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz nezdinde Gazete Grubu Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Mustafa Çelik'in Şirketimiz nezdinde aldığı tüm görevlerden ayrıldığı görülerek, yerine Gazete Grup Finans Direktörü ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak Mahmut Serttaş'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064131
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 77,96
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3058
18:0518,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3136
En Düşük
18,2530
18:05980,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 980,84
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
983,25
En Düşük
979,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3050
|18,3366
|% 0,10
|
|Euro
|18,2719
|18,3136
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,7735
|20,8777
|% -0,00
|
|Frank
|18,9235
|19,0375
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8557
|4,8800
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|0,22
|
|Altın Gr.
|980
|980
|0,46
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.667
|6.778
|3,00
|
|Yarım
|3.249
|3.301
|2,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,89
|90,89
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
-
17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR