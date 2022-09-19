***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz nezdinde Gazete Grubu Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Mustafa Çelik'in Şirketimiz nezdinde aldığı tüm görevlerden ayrıldığı görülerek, yerine Gazete Grup Finans Direktörü ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak Mahmut Serttaş'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064131BIST