***IAZ* *BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***IAZ******BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [BMSCH]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938559BIST