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***IAZ* *BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

27.05.2021 23:10



***IAZ******BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [BMSCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Açıklamalar

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin izahname ve eklerine ilişkin dosya setinin ilgili bölümünü ekte komuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938544


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Yarım 1.638 1.680 -6,77  
Çeyrek 821 840 -3,39  
Gümüş.Ons 27,86 27,89 0,03  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,01  
B. Petrol 69,19 69,19 -0,06  
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