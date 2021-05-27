***IAZ* *BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
27.05.2021 23:13
***IAZ******BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BMSCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin izahname ve eklerine ilişkin dosya setinin ilgili bölümünü ekte komuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938552
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
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|Açılış
|: 1.427
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En Düşük
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519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4820
|8,5060
|% 0,09
|
|Euro
|10,3390
|10,3780
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0336
|12,0940
|% 1,08
|
|Frank
|9,4352
|9,4920
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2591
|2,2705
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,66
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,00
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,06
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