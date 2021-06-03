***IAZ* *BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 11:50
***IAZ******BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BMSCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939823
BIST
13:121.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.433
13:128,6263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0336
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
13:1210,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0431
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5554
En Düşük
10,4950
13:12526,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,84
|Açılış
|: 526,40
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler13:10
|MERIT
|241,90
|321.045
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.337.229
|% 9,87
|
|MZHLD
|42,38
|3.508.611
|% 9,85
|
|EPLAS
|30,10
|9.203.467
|% 9,06
|
|TKURU
|239,50
|4.456.627
|% 8,86
|
|BALAT
|6,12
|211.422
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KERVN
|0,69
|293.223
|% -8,00
|
|CANTE
|8,04
|42.478.135
|% -5,19
|
|CELHA
|6,81
|4.639.590
|% -3,54
|
|THYAO
|13,96
|1.270.911.142
|% 2,27
|
|GARAN
|8,05
|639.636.976
|% -0,12
|
|KRDMD
|7,90
|435.831.119
|% 1,15
|
|SISE
|7,98
|344.481.465
|% 2,18
|
|PETKM
|6,40
|319.609.152
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,19
|278.723.367
|% -0,90
|
|THYAO
|13,96
|1.270.911.142
|% 2,27
|
|GARAN
|8,05
|639.636.976
|% -0,12
|
|IHLAS
|0,63
|39.218.470
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,95
|112.686.813
|% 1,04
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6302
|8,6316
|% 0,45
|
|Euro
|10,5435
|10,5504
|% 0,50
|
|Sterlin
|12,2179
|12,2791
|% 0,64
|
|Frank
|9,5644
|9,6220
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% 0,46
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-12,15
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-7,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|-11,33
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-5,48
|
|Çeyrek
|838
|858
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,09
|