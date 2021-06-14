***IAZ* *BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BMSCH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satışa hazır bekletilen paylarına ilişkin bildirim ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942265BIST