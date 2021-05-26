***IAZ* *BOBET*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.05.2021 16:01
***IAZ******BOBET*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938195
BIST
16:231.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:238,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:2310,3295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0392
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:23516,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 516,81
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:23
|RYSAS
|3,74
|5.172.214
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.253.429
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|28.915.445
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.613.302
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.492.742
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.349.789
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|44.772.345
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.465.164.600
|% 2,82
|
|THYAO
|12,94
|908.377.228
|% 0,31
|
|KOZAL
|124,50
|746.025.740
|% 1,63
|
|TRILC
|46,98
|655.596.823
|% -0,42
|
|KARSN
|4,96
|555.274.780
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,14
|473.535.054
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,90
|362.792.689
|% 2,70
|
|GARAN
|8,02
|1.465.164.600
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,11
|151.951.405
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|181.773.942
|% 1,52
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4427
|8,4445
|% -0,20
|
|Euro
|10,3237
|10,3295
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9074
|11,9671
|% -0,24
|
|Frank
|9,3792
|9,4357
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2459
|2,2572
|% -0,17
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|24,00
|
|Tam
|3.397
|3.485
|19,59
|
|Yarım
|1.642
|1.686
|9,48
|
|Çeyrek
|824
|843
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
Seans Raporu
16:23
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