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***IAZ* *FORMT*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

01.04.2021 18:53



***IAZ******FORMT*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [FORMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 170.000.000 TL (%223,68 oranında) artırılarak 246.000.000 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 11.03.2020 tarihinde onaylanan, Kurul'un 31.03.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4352 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname ektedir. İlgili yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin süreç aşağıda yer almaktadır. 
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 02.04.2021 ile 16.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
 
Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.
 
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklar yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN:TR 760006400000153530033406) 0033406 nolu hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.
 
Sermaye artırımına ilişkin Kurul'ca onaylamış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesinde (https://www.formetcelikkapi.com.tr/yatirimci-iliskileri) ve halka arzda satışa aracılık eden şirketimiz  InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.investaz.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.
 
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.
 
Kamuoyu bilgisine sunarız.
 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922701


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