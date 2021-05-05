***IAZ* *KLKIM*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
05.05.2021 13:06
***IAZ******KLKIM*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KLKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934610
BIST
14:021.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
14:028,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
14:0210,0653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
14:02476,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 476,72
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler14:02
|MTRKS
|42,24
|98.280.104
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.819.163
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|1.225.642
|% 9,82
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|TSPOR
|2,29
|75.691.861
|% 9,57
|
|VAKFN
|19,17
|42.956.960
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|29.857.427
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|243.664.371
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,88
|543.235.332
|% 0,00
|
|EREGL
|19,30
|541.192.963
|% -1,78
|
|KOZAL
|117,00
|528.979.952
|% 1,74
|
|GARAN
|7,25
|469.593.344
|% -0,28
|
|THYAO
|12,65
|450.946.294
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,82
|182.840.945
|% 0,65
|
|PETKM
|6,88
|543.235.332
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|151.268.459
|% -0,48
|
|GARAN
|7,25
|469.593.344
|% -0,28
|
|CANTE
|4,67
|243.664.371
|% -9,85
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3493
|8,3529
|% 0,34
|
|Euro
|10,0127
|10,0653
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,5770
|11,6350
|% 0,47
|
|Frank
|9,0966
|9,1514
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2184
|2,2295
|% 0,27
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,62
|
|Altın Gr.
|477
|477
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|0,75
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:16LUKSK
Yüzde 10.00 oranında artışla 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 114 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 19 kaybederek (% -0.15 ) 1, 476
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
14:15XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 9, 110.00 milyon TL de
-
14:15BAGFS
Yüzde 6.61 oranında artışla 26.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 462, 687 adet işlem