***IAZ* *PENTA*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.05.2021 15:01
***IAZ******PENTA*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934896
BIST
15:301.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,02
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:308,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:3010,0546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0729
En Düşük
9,9786
15:30481,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,36
|Açılış
|: 481,04
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,22
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:30
|KRDMA
|7,26
|92.332.450
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.100.669
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.065.968
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,18
|3.725.411
|% -8,26
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|AYEN
|7,09
|48.688.939
|% -6,22
|
|KRDMD
|8,39
|2.826.238.856
|% 8,82
|
|GARAN
|7,40
|1.376.689.943
|% 2,07
|
|THYAO
|12,92
|951.376.300
|% 2,54
|
|EREGL
|19,71
|789.580.336
|% 1,39
|
|PETKM
|6,85
|571.450.365
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,39
|2.826.238.856
|% 8,82
|
|GARAN
|7,40
|1.376.689.943
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,09
|381.594.075
|% 0,48
|
|PETKM
|6,85
|571.450.365
|% 1,63
|
|CANTE
|4,58
|351.403.314
|% -1,93
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3244
|8,3281
|% 0,17
|
|Euro
|10,0475
|10,0546
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,5386
|11,5964
|% 0,09
|
|Frank
|9,1304
|9,1855
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2144
|2,2255
|% 0,19
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,91
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,09
|
|B. Petrol
|68,40
|68,40
|-0,56
|