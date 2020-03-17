***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2020 15:35
***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz16.03.2020 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 55.930 adet İDEAS hisse senedi 2,13-2,20 fiyat aralığından satın almıştır.
Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.'deki paylarımız 16.03.2020 itibarıyla %34,58 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/03/2020 55.930 55.930 3.228.951,32 3.284.881,32 % 33,99 % 33,99 % 34,58 % 34,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830081
BIST
16:1385.394
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -2.494,06
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:136,4915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0636
|Açılış
|: 6,4940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:137,1331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0598
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1208
16:13310,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,11
|Açılış
|: 310,32
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.275.034
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|CELHA
|5,61
|1.118.278
|% 6,86
|
|DITAS
|7,49
|551.585
|% 6,24
|
|KARTN
|287,90
|7.503.544
|% 5,50
|
|TURGG
|32,40
|360.102
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|492.863
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|17.324.393
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|15.922.966
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.485.521
|% -10,00
|
|ASELS
|21,32
|985.177.580
|% -6,98
|
|THYAO
|7,90
|827.921.891
|% -4,01
|
|GARAN
|8,23
|603.643.725
|% 0,49
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|YKBNK
|2,00
|267.036.583
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,00
|267.036.583
|% -1,48
|
|THYAO
|7,90
|827.921.891
|% -4,01
|
|IHLGM
|0,79
|83.802.721
|% -8,14
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|79.139.821
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8239
|7,8631
|% -0,59
|
|Frank
|6,7203
|6,7607
|% -0,67
|
|Riyal
|1,7234
|1,7320
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|-27,51
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.059
|2.112
|28,84
|
|Yarım
|995
|1.022
|13,94
|
|Çeyrek
|499
|511
|6,98
|
|Gümüş.Ons
|12,38
|12,42
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,66
|29,66
|-0,39
|
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