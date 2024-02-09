***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2024 14:00
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İnkılap Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
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14:299.020
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 69,79
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.026
14:2930,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0916
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
14:2933,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0242
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
14:292.005,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,99
|Açılış
|: 2.005,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BNTAS
|12,43
|194.788.077
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|94.903.122
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|284.579.417
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|40.604.529
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|13.916.679
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|KRGYO
|28,66
|338.483.991
|% -9,99
|
|MARKA
|80,05
|17.987.875
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|163.226.159
|% -9,94
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|GUBRF
|166,50
|4.116.853.578
|% 5,38
|
|EREGL
|46,44
|3.857.467.519
|% 2,11
|
|THYAO
|288,00
|3.805.074.526
|% 0,44
|
|KOZAL
|22,24
|3.166.932.094
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,69
|2.765.726.556
|% 3,59
|
|EKGYO
|10,69
|2.765.726.556
|% 3,59
|
|TSPOR
|1,74
|410.814.533
|% 2,35
|
|QUAGR
|4,36
|821.185.784
|% 4,81
|
|KOZAL
|22,24
|3.166.932.094
|% 4,81
|
|ZOREN
|4,91
|553.262.910
|% 0,61
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6778
|30,6827
|% 0,30
|
|Euro
|33,0634
|33,0746
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,5639
|38,7573
|% 0,21
|
|Frank
|34,9076
|35,1178
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1582
|8,1991
|% 0,26
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|883,41
|885,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|883,29
|887,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,38
|2.032,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:29
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14:43IHYAY
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 257, 372 adet işlem
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14:41BNTAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 095, 349 adet işlem
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14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 49 artarak (% 0.90 ) 9, 574
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14:40XU100
Endeks 9, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 730.00 milyon TL de
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14:40CLEBI
Yüzde 5.78 oranında artışla 1, 153.00 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 021 adet işlem