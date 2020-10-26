***IDEAS* *INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 18:26
***IDEAS******INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IDEAS, SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.10.2020 tarih ve 95 sayı yönetim kurulu kararı ile Borsa İstanbul'da işlem gören İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(INFO), Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) ve İdealist Danışmanlık A.Ş.(IDEAS) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik ilgili likidite sağlayıcılık sözleşmelerinin imzalanmasına ve likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu başvurulara ilişkin dokümanlar yarın (27.10.2020 tarihinde) Borsa İstanbul A.Ş.'ye Şirketimiz tarafından iletilecek ve ilgili süreçler başlatılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884037
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1207
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1132
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:05494,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,16
|Açılış
|: 494,36
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0816
|8,0878
|% 1,51
|
|Euro
|9,5517
|9,5624
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,4945
|10,5472
|% 1,28
|
|Frank
|8,8714
|8,9249
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1487
|2,1594
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,35
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
|