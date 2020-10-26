***IDEAS* *INFO* *IYF* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS******INFO******IYF******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IDEAS, SEYKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.10.2020 tarih ve 95 sayı yönetim kurulu kararı ile Borsa İstanbul'da işlem gören İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(INFO), Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) ve İdealist Danışmanlık A.Ş.(IDEAS) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik ilgili likidite sağlayıcılık sözleşmelerinin imzalanmasına ve likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu başvurulara ilişkin dokümanlar yarın (27.10.2020 tarihinde) Borsa İstanbul A.Ş.'ye Şirketimiz tarafından iletilecek ve ilgili süreçler başlatılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884037BIST