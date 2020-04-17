***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:30
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838823
BIST
13:2198.258
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 2.009,36
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:216,9256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0192
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9073
13:217,4977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0356
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4923
13:21375,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -8,08
|Açılış
|: 375,69
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.183.346
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|14.015.031
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.105.156
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.150.217
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.647.889
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,40
|6.988.712
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,60
|1.110.682.560
|% 3,37
|
|THYAO
|10,54
|522.148.566
|% 3,74
|
|ASELS
|27,32
|415.867.342
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,83
|374.180.187
|% 3,19
|
|GARAN
|8,49
|348.519.252
|% 2,91
|
|KARSN
|1,46
|155.666.580
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|71.288.954
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,02
|162.108.248
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,07
|82.323.606
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,83
|374.180.187
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5851
|8,6282
|% -0,46
|
|Frank
|7,1012
|7,1439
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-28,00
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-6,25
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.477
|-46,00
|
|Tam
|2.493
|2.553
|-43,60
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-23,00
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,50
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,20
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,45
|