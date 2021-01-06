***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 13:02
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897354
BIST
16:151.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:157,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:159,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0231
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:15457,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,09
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:15
|UTPYA
|44,46
|10.638.694
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.984.441
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.425.188
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.120.874
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.651.985
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|50,00
|40.241.290
|% -9,09
|
|GUBRF
|64,05
|1.205.167.032
|% -8,17
|
|GARAN
|10,35
|1.795.623.901
|% 2,48
|
|ASELS
|18,69
|1.244.548.383
|% 1,85
|
|GUBRF
|64,05
|1.205.167.032
|% -8,17
|
|PETKM
|5,19
|1.118.723.663
|% -1,70
|
|TCELL
|16,94
|1.091.396.356
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,57
|599.457.398
|% 3,97
|
|DOHOL
|3,28
|988.884.025
|% 6,49
|
|EKGYO
|2,36
|728.958.987
|% -0,84
|
|PETKM
|5,19
|1.118.723.663
|% -1,70
|
|YKBNK
|3,12
|641.475.710
|% 2,30
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3352
|7,3365
|% -0,68
|
|Euro
|9,0555
|9,0625
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9599
|10,0099
|% -0,78
|
|Frank
|8,3335
|8,3837
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% -0,68
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-11,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|-44,00
|
|Tam
|3.021
|3.101
|-42,84
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-20,73
|
|Çeyrek
|732
|750
|-10,36
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,77
|53,77
|0,17
|