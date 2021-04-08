***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2021 10:31
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924732
BIST
13:161.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:168,1606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:169,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:16457,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,15
|Açılış
|: 457,46
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:16
|SAMAT
|6,82
|23.229.736
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|170.688
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|105.086.852
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|12.538.973
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|30.644.399
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,97
|50.866.194
|% -5,29
|
|MMCAS
|5,70
|22.810
|% -5,00
|
|BJKAS
|10,08
|534.896.344
|% 8,97
|
|DOHOL
|3,35
|475.909.882
|% 3,08
|
|SISE
|7,48
|438.737.949
|% 1,22
|
|PETKM
|6,04
|356.533.415
|% 0,67
|
|GARAN
|6,83
|343.045.005
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,35
|475.909.882
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|140.583.703
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|85.472.349
|% 0,00
|
|SISE
|7,48
|438.737.949
|% 1,22
|
|PETKM
|6,04
|356.533.415
|% 0,67
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1561
|8,1606
|% 0,18
|
|Euro
|9,6927
|9,6977
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1757
|11,2317
|% 0,12
|
|Frank
|8,7438
|8,7965
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1675
|2,1783
|% 0,06
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|7,33
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.016
|3.092
|0,98
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|0,47
|
|Çeyrek
|731
|748
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-0,32
|