***IDGYO* *EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO******EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IDGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİdealist Cadde Projesinden ticari ünite nitelikli 2.757,54 m2 alanlı 18 adet bağımsız bölüm toplam 31.800.000,00 TL KDV Dahil ( KDV Hariç 26.949.152,54 TL) muhammen satış bedeli ile www.emlakkonut.com.tr web sitemiz üzerinden e-ihale yöntemiyle satışa sunulmuştur.Bilgi edinilmesi önemle rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968534BIST