***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
04.07.2022 11:40
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sizil Müdürlüğünce 01 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş olup , Şirket Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 01/07/2022 04/07/2022 10612
8 16/08/2021 17/08/2021 10389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041033
BIST
11:412.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 26,84
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
11:4116,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0670
|Açılış
|: 16,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8225
En Düşük
16,7215
11:4117,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0878
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5667
En Düşük
17,4493
11:41977,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,70
|Açılış
|: 977,76
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler11:41
|OYAYO
|9,33
|4.493.155
|% 7,86
|
|ULUSE
|233,90
|12.063.209
|% 6,80
|
|IDEAS
|19,11
|5.990.319
|% 6,76
|
|PEGYO
|2,06
|15.511.282
|% 6,74
|
|KOZAL
|199,20
|946.710.927
|% 6,52
|
|CANTE
|40,12
|45.250.082
|% -9,15
|
|ITTFH
|1,52
|27.931.167
|% -4,40
|
|MAKIM
|15,68
|83.262.090
|% -3,09
|
|MZHLD
|90,20
|9.031.915
|% -3,06
|
|FONET
|12,12
|4.258.209
|% -2,81
|
|THYAO
|49,44
|1.053.529.118
|% 0,28
|
|KOZAL
|199,20
|946.710.927
|% 6,52
|
|SISE
|21,74
|696.087.334
|% 1,87
|
|KOZAA
|28,88
|475.326.638
|% 3,66
|
|EREGL
|26,90
|397.109.261
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,81
|181.405.524
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|148.816.289
|% -0,69
|
|YKBNK
|4,42
|196.975.844
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,09
|39.246.428
|% 2,83
|
|SISE
|21,74
|696.087.334
|% 1,87
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8168
|16,8215
|% 0,40
|
|Euro
|17,5456
|17,5667
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,3066
|20,4084
|% 0,49
|
|Frank
|17,4469
|17,5520
|% 0,33
|
|Riyal
|4,4679
|4,4903
|% 0,37
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-4,22
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.527
|6.612
|22,00
|
|Yarım
|3.195
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,90
|
Seans Raporu
11:41
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11:56YKSLN
Yüzde 4.58 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 288 adet işlem
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11:55ULUUN
Yüzde 4.40 oranında artışla 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 745, 368 adet işlem
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11:54XU100
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11:54KRGYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 133, 410 adet işlem
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11:53PEGYO
Yüzde 6.74 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 514, 323 adet işlem