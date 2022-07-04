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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

04.07.2022 11:40
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Açıklamalar

Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sizil Müdürlüğünce 01 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş olup , Şirket Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 01/07/2022 04/07/2022 10612
8 16/08/2021 17/08/2021 10389



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041033


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Riyal 4,4679 4,4903 % 0,37  
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Altın Ons 1.807 1.808 -4,22  
Altın Gr. 978 978 1,70  
Cumhuriyet 6.518 6.616 45,00  
Tam 6.527 6.612 22,00  
Yarım 3.195 3.233 11,00  
Çeyrek 1.600 1.616 5,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,85 -0,05  
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B. Petrol 111 111 -0,90  
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