***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022AçıklamalarOlağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sizil Müdürlüğünce 01 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş olup , Şirket Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 01/07/2022 04/07/2022 106128 16/08/2021 17/08/2021 10389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041033BIST