***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.05.2022Genel Kurul Tarihi 20.06.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mah. Hanımseti Sk.No:38 Kat:3 Ofis 6Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,10 - Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 50.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması ve 2022-2026 yılları kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin karara istinaden esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,13 - 2022 yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ve "Bilge Gayrimenkul Değerleme A.Ş." olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,17 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,18 - Emlak Konut GYO A.Ş. firması tarafından ihalesi yapılan ve ihalesi İdealist GYO A.Ş.'nin ortak olduğu İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. & İdealist GYO A. Ş. İş Ortaklığı firmasına kalan Şile Çavuş Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı işi için Genel Kurula bilgi verilmesi,19 - 2021 yılında Şirket portföyüne alınan Aliağa Arsası ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,20 - Şirket portföyünde yer alan 9 adet Bağımsız Bölüm hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,21 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri Açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 YILI IDGYO GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 2021 yılı genel kurul hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 ONAYLI SERMAYE MADDESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 01 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 04 Temmuz 2022 10612 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040994BIST