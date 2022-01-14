***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 13:21
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendi uyarınca Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde yapılan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemi bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994022
BIST
14:482.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,63
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
14:4813,5397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0423
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
14:4815,5056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0760
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
14:48793,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,10
|Açılış
|: 793,23
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler14:48
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.443.929
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|106,00
|9.344.586
|% -6,19
|
|ERCB
|55,00
|17.289.871
|% -6,14
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,38
|2.941.466.017
|% -1,39
|
|KRDMD
|13,47
|2.592.366.792
|% 0,90
|
|EREGL
|31,34
|961.394.274
|% -0,89
|
|SISE
|15,06
|943.018.895
|% 0,07
|
|KOZAL
|129,20
|763.829.869
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,40
|634.429.321
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,47
|2.592.366.792
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,78
|607.506.474
|% -0,79
|
|THYAO
|28,38
|2.941.466.017
|% -1,39
|
|TSKB
|1,56
|102.959.895
|% 0,00
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5282
|13,5397
|% -0,31
|
|Euro
|15,4954
|15,5056
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,5247
|18,6176
|% -0,14
|
|Frank
|14,7978
|14,8870
|% -0,28
|
|Riyal
|3,5975
|3,6156
|% -0,28
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,67
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.337
|-29,00
|
|Tam
|5.238
|5.370
|-23,81
|
|Yarım
|2.532
|2.598
|-11,51
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,76
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,89
|