***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13/01/2022 tarihi itibariyle hesaplanan ve 1,624.401023 TL olan fon birim pay değeri üzerinden 17/01/2022 – 21/01/2022 tarihleri arasında katılma payı ihracı yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994179BIST