***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:03
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084605
BIST
10:024.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,28
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.953
En Düşük
4.928
10:0218,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:0219,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:021.059,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.059,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:02
|EMKEL
|5,47
|28.990.579
|% 5,80
|
|QNBFL
|112,10
|762.399
|% 5,26
|
|GLCVY
|33,30
|106.293.221
|% 5,11
|
|ADESE
|1,89
|4.880.800
|% 2,16
|
|MTRYO
|3,62
|3.663.266
|% 1,42
|
|KGYO
|28,00
|279.328
|% -6,60
|
|AGHOL
|102,90
|860.759
|% -0,48
|
|KLMSN
|24,20
|463.478
|% -0,41
|
|KARYE
|34,30
|176.199
|% -0,29
|
|ALBRK
|3,54
|2.368.338
|% -0,28
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 0,00
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 0,00
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 0,00
|
|PETKM
|18,12
|3.848.447.532
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% 0,00
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 0,00
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,96
|2.574.944.331
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6391
|% 0,01
|
|Euro
|19,5431
|19,5523
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6304
|22,7439
|% 0,02
|
|Frank
|19,6432
|19,7616
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.115
|7.178
|10,00
|
|Yarım
|3.451
|3.509
|4,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.754
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,06
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|0,67
|