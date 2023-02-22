***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 10:53
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115888
BIST
16:445.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -69,95
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4418,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4420,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 20,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:441.114,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.114,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:44
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|21.894.890
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.967.019
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.286.348
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.039.690
|% -9,99
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.163.604.719
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,88
|2.600.750.315
|% 5,36
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|YKBNK
|9,18
|1.315.774.492
|% 2,34
|
|AKBNK
|16,10
|2.012.580.345
|% 1,26
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8737
|18,8767
|% 0,06
|
|Euro
|20,0940
|20,1032
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,7675
|22,8817
|% -0,01
|
|Frank
|20,2626
|20,3846
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0163
|5,0414
|% 0,04
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,27
|
|Cumhuriyet
|7.589
|7.704
|-20,00
|
|Tam
|7.620
|7.675
|-24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|-0,56
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:59GMTAS
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 122 adet işlem
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16:58XU100
Endeks 5, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 62, 656.00 milyon TL de
-
16:57RODRG
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 660, 219 adet işlem
-
16:55CUSAN
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 597 adet işlem
-
16:54EREGL
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 949, 110 adet işlem