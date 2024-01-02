***IEYHO* *CEMAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO******CEMAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat) aktifinde bulunan 16.600.000 adet Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (Çemaş) hisselerinden 730.000. adedini 3.241.200 TL bedelle 29.12.2023 tarihinde BİST A.Ş. ‘de satmıştır. Satış sonrası Işıklar İnşaat'ın Çemaş' taki iştirak oranı % 2,01 'a , konsolide iştirak oranımız ise % 7,02 ' ye düşmüştür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231099BIST