***IEYHO* *CEMAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 10:06
***IEYHO******CEMAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat) aktifinde bulunan 16.600.000 adet Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (Çemaş) hisselerinden 730.000. adedini 3.241.200 TL bedelle 29.12.2023 tarihinde BİST A.Ş. ‘de satmıştır. Satış sonrası Işıklar İnşaat'ın Çemaş' taki iştirak oranı % 2,01 'a , konsolide iştirak oranımız ise % 7,02 ' ye düşmüştür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231099
BIST
'
10:457.595
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 124,52
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.596
10:4529,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1944
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7078
En Düşük
29,4693
10:4532,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0617
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:451.981,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.981,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KUYAS
|58,90
|37.094.764
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.453.032
|% 9,98
|
|MARBL
|14,90
|40.194.620
|% 9,96
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,44
|7.469.697
|% 9,90
|
|BAYRK
|15,12
|17.363.340
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.147.565
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,50
|10.545.860
|% -6,73
|
|NTGAZ
|21,68
|44.731.036
|% -6,15
|
|GUBRF
|165,20
|2.826.138.939
|% 7,41
|
|THYAO
|236,20
|1.709.073.347
|% 3,32
|
|YKBNK
|19,88
|769.684.481
|% 1,74
|
|AKBNK
|37,22
|678.031.630
|% 1,92
|
|EREGL
|41,72
|664.640.968
|% 1,76
|
|SKBNK
|4,32
|336.485.659
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,04
|283.847.351
|% 2,33
|
|YKBNK
|19,88
|769.684.481
|% 1,74
|
|ISCTR
|23,80
|516.505.930
|% 1,88
|
|AKBNK
|37,22
|678.031.630
|% 1,92
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,6969
|29,7082
|% 0,66
|
|Euro
|32,7651
|32,7848
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,7201
|37,9093
|% 0,77
|
|Frank
|35,0166
|35,2275
|% 0,13
|
|Riyal
|7,8954
|7,9350
|% 0,61
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|989,09
|990,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,49
|1.105,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,40
|78,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,88
|2.075,22
|% 0,66
|