***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviIşıklar Holding A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 2.561.724,9 2.561.724,9B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 541.034.008,33 2.119.366,43 543.153.374,76 B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 543.595.733,23 TL 2.119.366,43 TL 0 TL 545.715.099,66 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.12.2023Ek Açıklamalar06.12.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ekli belgelerle birlikte bu gün başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni Taslak.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme Sözleşmesi Taslak.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3 Birleşme Mali Tabloları IEYHO.pdf - DiğerEK: 4 Birleşme Mali Tabloları IHOL-.pdf - DiğerEK: 5 Birleşme İşlemi Sonrası Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış BilançosuEK: 6 Özel Amaçlı YMM Raporu.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224876BIST