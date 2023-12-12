***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.12.2023 14:10
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Işıklar Holding A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 2.561.724,9 2.561.724,9
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 541.034.008,33 2.119.366,43 543.153.374,76 B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 543.595.733,23 TL 2.119.366,43 TL 0 TL 545.715.099,66 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.12.2023
Ek Açıklamalar
06.12.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ekli belgelerle birlikte bu gün başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni Taslak.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi Taslak.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3 Birleşme Mali Tabloları IEYHO.pdf - Diğer
EK: 4 Birleşme Mali Tabloları IHOL-.pdf - Diğer
EK: 5 Birleşme İşlemi Sonrası Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 6 Özel Amaçlı YMM Raporu.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224876
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