Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.12.2023 14:10
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Işıklar Holding A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 2.561.724,9 2.561.724,9
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 541.034.008,33 2.119.366,43 543.153.374,76 B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 543.595.733,23 TL 2.119.366,43 TL 0 TL 545.715.099,66 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.12.2023

Ek Açıklamalar
06.12.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ekli belgelerle birlikte bu gün başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni Taslak.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi Taslak.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3 Birleşme Mali Tabloları IEYHO.pdf - Diğer
EK: 4 Birleşme Mali Tabloları IHOL-.pdf - Diğer
EK: 5 Birleşme İşlemi Sonrası Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 6 Özel Amaçlı YMM Raporu.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224876


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:457.745
Değişim :  0,21% |  16,47
Açılış :  7.727  
Önceki Kapanış :  7.728  
En Düşük
7.662 En Yüksek
7.782
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 83,60 10.635.843 % 10,00  
AVTUR 9,68 23.057.578 % 10,00  
EYGYO 26,40 55.416.532 % 10,00  
KONKA 43,14 44.210.898 % 9,99  
ICBCT 18,51 160.107.991 % 9,98  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Dolar 29,0388 29,0471 % 0,16  
Euro 31,3806 31,3992 % 0,49  
Sterlin 36,4036 36,5862 % 0,30  
Frank 33,0790 33,2783 % 0,61  
Riyal 7,7200 7,7587 % 0,17  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,95 22,98 % 0,66  
Platin 924,68 929,37 % 0,66  
Paladyum 979,14 983,35 % 0,66  
Brent Pet. 75,64 75,64 % 0,66  
Altın Ons 1.986,93 1.987,21 % 0,66  
Seans Raporu 15:40
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru