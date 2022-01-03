***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/01/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıIşıklar Döküm Pazarlama A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMetal Döküm, Bilye ve Mk. Parçaları Satış ve PazarlamasıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.050.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.01.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.050.000Beher Pay Fiyatı0,679Toplam Tutar712.950Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)100Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)100Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,11İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,20Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı(287.050)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıÇemaş Döküm Sanayi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiAynı grup içindeVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖzkaynakDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSatış bedelinin düşüklüğüDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıstır.Şirketimizin aktifinde yer alan 1.050.000 TL ödenmiş sermayesinde % 100 oranında pay sahibi olduğumuz, gayrı faal durumdaki Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının tamamı defter değeri üzerinden hesaplanan 0,679 TL birim pay fiyatından, toplam 712.950 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'ye nakden satılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988195BIST