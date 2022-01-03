***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
03.01.2022 17:40
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/01/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Metal Döküm, Bilye ve Mk. Parçaları Satış ve Pazarlaması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.050.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.01.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.050.000
Beher Pay Fiyatı
0,679
Toplam Tutar
712.950
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
100
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
100
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,11
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,20
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
(287.050)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Aynı grup içinde
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış bedelinin düşüklüğü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıstır.
Şirketimizin aktifinde yer alan 1.050.000 TL ödenmiş sermayesinde % 100 oranında pay sahibi olduğumuz, gayrı faal durumdaki Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının tamamı defter değeri üzerinden hesaplanan 0,679 TL birim pay fiyatından, toplam 712.950 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'ye nakden satılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988195
BIST