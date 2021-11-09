***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:31
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797
Transferler
19 -1.388.902 1.410.451 -26.760.148 26.738.599 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 6.585.450 -1.324.213 7.756.769 33.823.261 46.841.267 8.989.533 55.830.800
Sermaye Arttırımı
-1.403.411 -1.403.411 1.403.411 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 1.106 -12.187.040 41.627 -57.461 69.375 -18.709.718 -30.842.111 30.842.111 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 9.049.955 -230.258.952 90.752.549 -7.243.338 20.538.675 33.463.181 16.115.089 -379.535.805 33.823.261 217.917.892 111.956.585 329.874.477
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.019.968 33.369.270 16.115.089 -422.836.962 80.306.668 272.874.935 145.146.946 418.021.881
Transferler
13.422.440 -8.547.981 4.029.468 71.402.741 -80.306.668 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -1.335.253 1.415.560 58.958.572 59.038.879 -8.032.929 51.005.950
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-116.385.134 163.054.223 46.669.089 -46.669.089 0
Kar Payları
-2.523.618 -2.523.618 0 -2.523.618
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-52.504.146 -25.972.506 -78.476.652 -7.947.117 -86.423.769
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 -593.126 26.411.987 -6.403.132 407.604 -93 -63.559 1.297.912 21.057.593 16.554.618 37.612.211
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 -52.504.146 8.245.412 -269.917.772 68.017.259 -6.652.375 17.435.435 37.335.179 16.115.089 -189.605.704 58.958.572 318.640.226 99.052.429 417.692.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.498.063 -26.206.527
Dönem Karı (Zararı)
50.620.364 47.094.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-125.993.986 8.228.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 10.939.298 15.000.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -7.099.892 224.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -352.920 16.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-40.794 814.080
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -40.794 814.080
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -9.907.846 -7.152.513
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,22 -1.634.462 -674.211
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -117.897.370 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.875.559 -81.529.343
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 56.035.016 -66.918.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -14.978.378 -18.051.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.280.307 3.639.176
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -34.628.141 -32.438.671
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 16.861.393 18.438.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 15.865.976 13.801.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.498.063 -26.206.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
61.837.802 -5.297.662
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
19 155.509.581 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
19 -86.423.769 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.910.716 1.092.234
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.910.716 1.092.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.158.726 -6.389.896
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -9.158.726 -6.389.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.952.878 30.676.417
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -5.573.039 8.832.850
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8,9,10 18.049.535 43.554.687
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.523.618 -21.711.120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.292.617 -827.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.154.581 4.151.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.138.036 3.323.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.790.625 26.465.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.928.661 29.789.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.928.661 21.790.625
Finansal Yatırımlar
46.734.138 109.501.960
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 46.734.138 109.501.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
80.216.906 66.254.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 1.339.840 741.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 78.877.066 65.512.384
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.433.234 14.869.697
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 603.181 13.642.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.830.053 1.226.979
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 101.471.876 66.843.735
Canlı Varlıklar
0 309.405 270.237
Peşin Ödenmiş Giderler
6.305.117 4.269.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.305.117 4.269.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 498.652 385.743
Diğer Dönen Varlıklar
18 17.408.541 14.329.610
ARA TOPLAM
304.306.530 298.514.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
304.306.530 298.514.940
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
43.069.377 36.336.571
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 252.484 252.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
42.816.893 36.084.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 11.020.450 36.084.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 31.796.443 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
188.740 99.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 188.740 99.965
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 4.172.762 4.131.968
Canlı Varlıklar
0 2.042.073 1.720.509
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 46.294.092 46.294.092
Maddi Duran Varlıklar
220.494.745 218.557.971
Diğer Maddi Duran Varlıklar
220.494.745 218.557.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.550.911 1.143.157
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.550.911 1.143.157
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
317.812.700 308.284.233
TOPLAM VARLIKLAR
622.119.230 606.799.173
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.231.271 23.356.392
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.231.271 23.356.392
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 18.231.271 23.356.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
55.091.775 39.598.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 71.748 120.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 55.020.027 39.478.418
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.930.032 6.054.101
Diğer Borçlar
36.242.042 31.116.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 35.829.937 30.819.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 412.105 297.045
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.451.368 14.542.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 32.451.368 14.542.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.916.481 153.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.234.763 15.441.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar