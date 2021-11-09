***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797Transferler19 -1.388.902 1.410.451 -26.760.148 26.738.599 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 6.585.450 -1.324.213 7.756.769 33.823.261 46.841.267 8.989.533 55.830.800Sermaye Arttırımı-1.403.411 -1.403.411 1.403.411 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 1.106 -12.187.040 41.627 -57.461 69.375 -18.709.718 -30.842.111 30.842.111 0Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 9.049.955 -230.258.952 90.752.549 -7.243.338 20.538.675 33.463.181 16.115.089 -379.535.805 33.823.261 217.917.892 111.956.585 329.874.477Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.019.968 33.369.270 16.115.089 -422.836.962 80.306.668 272.874.935 145.146.946 418.021.881Transferler13.422.440 -8.547.981 4.029.468 71.402.741 -80.306.668 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -1.335.253 1.415.560 58.958.572 59.038.879 -8.032.929 51.005.950Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-116.385.134 163.054.223 46.669.089 -46.669.089 0Kar Payları-2.523.618 -2.523.618 0 -2.523.618Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-52.504.146 -25.972.506 -78.476.652 -7.947.117 -86.423.769Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 -593.126 26.411.987 -6.403.132 407.604 -93 -63.559 1.297.912 21.057.593 16.554.618 37.612.211Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 -52.504.146 8.245.412 -269.917.772 68.017.259 -6.652.375 17.435.435 37.335.179 16.115.089 -189.605.704 58.958.572 318.640.226 99.052.429 417.692.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.498.063 -26.206.527Dönem Karı (Zararı)50.620.364 47.094.092Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-125.993.986 8.228.724Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 10.939.298 15.000.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 -7.099.892 224.952Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 -352.920 16.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-40.794 814.080İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 -40.794 814.080Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -9.907.846 -7.152.513Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15,22 -1.634.462 -674.211Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -117.897.370 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.875.559 -81.529.343Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 56.035.016 -66.918.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -14.978.378 -18.051.418Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.280.307 3.639.176Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -34.628.141 -32.438.671Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 16.861.393 18.438.249Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 15.865.976 13.801.422Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.498.063 -26.206.527YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI61.837.802 -5.297.662Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri19 155.509.581 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri19 -86.423.769 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.910.716 1.092.234Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.910.716 1.092.234Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.158.726 -6.389.896Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -9.158.726 -6.389.896FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.952.878 30.676.417Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 -5.573.039 8.832.850İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8,9,10 18.049.535 43.554.687Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -2.523.618 -21.711.120YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.292.617 -827.772Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.154.581 4.151.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.138.036 3.323.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.790.625 26.465.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 47.928.661 29.789.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 47.928.661 21.790.625Finansal Yatırımlar46.734.138 109.501.960Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 46.734.138 109.501.960Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar80.216.906 66.254.102İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 1.339.840 741.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 78.877.066 65.512.384Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.433.234 14.869.697İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 603.181 13.642.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.830.053 1.226.979Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 101.471.876 66.843.735Canlı Varlıklar0 309.405 270.237Peşin Ödenmiş Giderler6.305.117 4.269.231İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.305.117 4.269.231Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 498.652 385.743Diğer Dönen Varlıklar18 17.408.541 14.329.610ARA TOPLAM304.306.530 298.514.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR304.306.530 298.514.940DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar43.069.377 36.336.571Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 252.484 252.484Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar42.816.893 36.084.087Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 11.020.450 36.084.087Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 31.796.443 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar188.740 99.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 188.740 99.965Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 4.172.762 4.131.968Canlı Varlıklar0 2.042.073 1.720.509Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 46.294.092 46.294.092Maddi Duran Varlıklar220.494.745 218.557.971Diğer Maddi Duran Varlıklar220.494.745 218.557.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.550.911 1.143.157Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.550.911 1.143.157Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR317.812.700 308.284.233TOPLAM VARLIKLAR622.119.230 606.799.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.231.271 23.356.392İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.231.271 23.356.392Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 18.231.271 23.356.392İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar55.091.775 39.598.876İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 71.748 120.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 55.020.027 39.478.418Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.930.032 6.054.101Diğer Borçlar36.242.042 31.116.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 35.829.937 30.819.939İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 412.105 297.045Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.451.368 14.542.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 32.451.368 14.542.906Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.916.481 153.373Kısa Vadeli Karşılıklar8.234.763 15.441.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar