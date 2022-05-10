***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.019.968 33.369.270 16.115.089 -422.836.962 80.306.668 272.874.935 145.146.946 418.021.881Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.3 0 255.573 -225.259 -64.881.764 -64.851.450 -606.450 -65.457.900Düzeltmelerden Sonraki Tutar19 543.595.733 87.617.544 0 0 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.275.541 33.369.270 16.115.089 -423.062.221 15.424.904 208.023.485 144.540.496 352.563.981Transferler19 13.422.440 -10.169.294 0 12.171.758 -15.424.904 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 0 62.651 1.639.425 50.309.651 52.011.727 19.297.842 71.309.569Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları-43.775.296 -25.074.404 0 -68.849.700 -7.869.733 -76.719.433Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19 0 -348.289 22.327.156 -3.766.404 247.338 -66.650 2.643.353 21.036.504 13.697.148 34.733.652Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış21 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 -43.775.296 8.490.249 -156.719.367 0 0 0 69.032.674 0 -5.414.737 0 0 0 0 0 0 0 0 17.914.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.302.620 0 16.115.089 0 -408.247.110 50.309.651 0 212.222.016 169.665.753 381.887.769Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -52.504.146 8.132.043 -158.385.299 140.909.930 -8.948.767 38.258.988 37.313.484 16.115.089 -338.585.004 220.116.350 533.635.945 180.367.679 714.003.624Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.7 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 543.595.733 87.617.544 -52.504.146 8.132.043 -158.385.299 140.909.930 -8.948.767 38.258.988 37.313.484 16.115.089 -338.585.004 220.116.350 533.635.945 180.367.679 714.003.624Transferler19 13.422.440 -4.715.615 0 211.409.525 -220.116.350 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -955.898 1.752.803 339.032 37.666.711 38.802.648 11.140.861 49.943.509Sermaye Arttırımı19 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi21 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19 0 494.834 -1.198.100 -703.266 0 -703.266Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 -211.079 13.222.032 -3.053.946 313.758 0 -40.392 968.054 11.198.427 11.102.720 22.301.147Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 -52.504.146 7.920.964 -131.245.993 0 0 0 132.184.471 0 -6.882.206 0 0 0 0 0 0 0 0 38.598.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.273.092 0 16.115.089 0 -127.405.525 37.666.711 0 582.933.754 202.611.260 785.545.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.388.220 -5.180.059Dönem Karı (Zararı)56.347.301 91.689.408Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56.347.301 91.689.408Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.961.967 -79.211.409Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 6.295.328 3.470.302Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 3.535.097 -4.364.489Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 4.804.988 335.717Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-157.588 -9.364İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 -157.588 -9.364Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -5.452.997 -1.494.740Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15,22 -2.075.959 -429.402Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-11.910.836 -76.719.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.997.114 -17.658.058Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 3.602.245 -13.828.234Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -24.300.928 4.439.719Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.170.066 -3.553.736Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.896.490 -10.178.285Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 4.906.230 -3.898.384Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.861.895 9.360.862Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.388.220 -5.180.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI28.528.847 -26.752.555Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri33.508.717Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 2.722.320 445.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -7.702.190 -27.197.604FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.423.393 51.129.524Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 34.733.652Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 6.517.866 8.933.718İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8,9,10 -28.941.259 7.462.154Ödenen Temettüler0 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.493.674 19.196.910Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.491.177 401.762NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.002.497 19.598.672DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.212.303 23.186.850DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 61.214.800 42.785.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 61.214.800 18.212.303 23.186.850Finansal Yatırımlar6 6.986.637 20.286.249 6.482.712Ticari Alacaklar120.452.434 96.738.347 66.335.173İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 3.367.023 3.433.722 741.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 117.085.411 93.304.625 65.593.455Diğer Alacaklar5.214.244 3.651.542 13.362.210İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 2.506.341 760.089 11.991.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.707.903 2.891.453 1.371.105Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0 0 0Stoklar11 133.206.000 131.309.510 67.131.988Canlı Varlıklar0 0 0 270.237Peşin Ödenmiş Giderler31.713.044 21.222.510 4.269.231İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 31.713.044 21.222.510 4.269.231Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 280.746 478.267 385.743Diğer Dönen Varlıklar18 21.150.681 19.462.702 14.635.879ARA TOPLAM380.218.586 311.361.430 196.060.023TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR380.218.586 311.361.430 196.060.023DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.487.114 59.638.431 36.333.427Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 249.340 249.340 249.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 18.451.451 12.799.500 36.084.087Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 45.786.323 46.589.591 0Diğer Alacaklar101.252 101.050 99.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 101.252 101.050 99.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 4.372.225 4.214.637 4.131.968Canlı Varlıklar0 3.734.669 3.362.247 1.720.509Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 190.633.499 190.633.499 46.294.092Maddi Duran Varlıklar0 352.830.207 348.269.087 219.710.982Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 64.068.976 62.683.446 24.171.582TOPLAM DURAN VARLIKLAR680.227.942 668.902.397 332.462.525TOPLAM VARLIKLAR1.060.446.528 980.263.827 528.522.548KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 13.892.589 13.547.634 23.356.392Ticari Borçlar79.593.637 75.317.944 39.598.876İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 38.923 29.819 120.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 79.554.714 75.288.125 39.478.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 8.251.065 8.713.900 6.054.101Diğer Borçlar11.276.868 38.998.443 31.116.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 10.721.008 37.916.015 30.819.939İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 555.860 1.082.428 297.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)63.467.277 41.390.014 14.542.906İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8,12 18.182.489 13.472.385 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 45.284.788 27.917.629 14.542.906Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 10.547.258 6.369.768 405.594Kısa Vadeli Karşılıklar17.138.013 14.045.611 15.441.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 162.443 129.588 291.990Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 16.975.570 13.916.023 15.149.019Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 6.003.209 6.146.137 6.124.899ARA TOPLAM210.169.916 204.529.451 136.640.761TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.169.916 204.529.451 136.640.761UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 9.457.403 3.284.492 11.598.728Diğer Borçlar55.922 121.778 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 55.922 121.778 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 160.345 177.525 807.856Uzun Vadeli Karşılıklar16.430.279 17.387.852 17.173.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 16.430.279 17.387.852 17.173.732Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 38.627.649 40.759.105 9.737.490TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.731.598 61.730.752 39.317.806TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER274.901.514 266.260.203 175.958.567ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar582.933.754 533.635.945 208.023.485Ödenmiş Sermaye19 543.595.733 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları19 87.617.544 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)19 -52.504.146 -52.504.146 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 7.920.964 8.132.043 8.838.538Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -131.245.993 -158.385.299 -167.394.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)163.900.285 170.220.151 93.519.187Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.302.265 131.961.163 77.243.646Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)132.184.471 140.909.930 82.968.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.882.206 -8.948.767 -5.724.726Yabancı Para Çevrim Farkları38.598.020 38.258.988 16.275.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 37.273.092 37.313.484 33.369.270Diğer Yedekler19 16.115.089 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -127.405.525 -338.585.004 -423.062.221Net Dönem Karı veya Zararı26 37.666.711 220.116.350 15.424.904Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 202.611.260 180.367.679 144.540.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR785.545.014 714.003.624 352.563.981TOPLAM KAYNAKLAR1.060.446.528 980.263.827 528.522.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 254.011.687 97.522.357Satışların Maliyeti20 -176.354.040 -73.294.399TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.657.647 24.227.958BRÜT KAR (ZARAR)77.657.647 24.227.958Genel Yönetim Giderleri0 -23.886.375 -13.949.356Pazarlama Giderleri0 -12.749.724 -5.972.333Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 15.025.892 8.055.559Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -19.928.629 -6.213.670ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.118.811 6.148.158Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 21.537.861 104.417.469Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.810.125 -21.170.068Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 157.588 9.364FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.004.135 89.404.923Finansman Gelirleri23 4.476.235 6.080.811Finansman Giderleri23 -4.133.069 -3.796.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.347.301 91.689.408Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.505.018 -23.432.002Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -9.630.487 -21.020.199Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.125.469 -2.411.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.842.283 68.257.406DÖNEM KARI (ZARARI)48.842.283 68.257.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 11.175.572 17.947.755Ana Ortaklık Payları24 37.666.711 50.309.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,06900000 0,09300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.946 -104.313Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 -1.430.200 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,25 1.400.267 -130.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.987 26.079Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29 5.987 26.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.125.172 3.156.476Yabancı Para Çevrim Farkları29 1.125.172 3.156.476DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.101.226 3.052.163TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.943.509 71.309.569Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 11.140.861 19.297.842Ana Ortaklık Payları38.802.648 52.011.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028505BIST