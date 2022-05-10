***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:12
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.019.968 33.369.270 16.115.089 -422.836.962 80.306.668 272.874.935 145.146.946 418.021.881
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.3 0 255.573 -225.259 -64.881.764 -64.851.450 -606.450 -65.457.900
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19 543.595.733 87.617.544 0 0 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.275.541 33.369.270 16.115.089 -423.062.221 15.424.904 208.023.485 144.540.496 352.563.981
Transferler
19 13.422.440 -10.169.294 0 12.171.758 -15.424.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 62.651 1.639.425 50.309.651 52.011.727 19.297.842 71.309.569
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-43.775.296 -25.074.404 0 -68.849.700 -7.869.733 -76.719.433
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 0 -348.289 22.327.156 -3.766.404 247.338 -66.650 2.643.353 21.036.504 13.697.148 34.733.652
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 -43.775.296 8.490.249 -156.719.367 0 0 0 69.032.674 0 -5.414.737 0 0 0 0 0 0 0 0 17.914.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.302.620 0 16.115.089 0 -408.247.110 50.309.651 0 212.222.016 169.665.753 381.887.769
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -52.504.146 8.132.043 -158.385.299 140.909.930 -8.948.767 38.258.988 37.313.484 16.115.089 -338.585.004 220.116.350 533.635.945 180.367.679 714.003.624
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.7 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 543.595.733 87.617.544 -52.504.146 8.132.043 -158.385.299 140.909.930 -8.948.767 38.258.988 37.313.484 16.115.089 -338.585.004 220.116.350 533.635.945 180.367.679 714.003.624
Transferler
19 13.422.440 -4.715.615 0 211.409.525 -220.116.350 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -955.898 1.752.803 339.032 37.666.711 38.802.648 11.140.861 49.943.509
Sermaye Arttırımı
19 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
21 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 0 494.834 -1.198.100 -703.266 0 -703.266
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 -211.079 13.222.032 -3.053.946 313.758 0 -40.392 968.054 11.198.427 11.102.720 22.301.147
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 -52.504.146 7.920.964 -131.245.993 0 0 0 132.184.471 0 -6.882.206 0 0 0 0 0 0 0 0 38.598.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.273.092 0 16.115.089 0 -127.405.525 37.666.711 0 582.933.754 202.611.260 785.545.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.388.220 -5.180.059
Dönem Karı (Zararı)
56.347.301 91.689.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.347.301 91.689.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.961.967 -79.211.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 6.295.328 3.470.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 3.535.097 -4.364.489
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.804.988 335.717
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-157.588 -9.364
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -157.588 -9.364
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -5.452.997 -1.494.740
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,22 -2.075.959 -429.402
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.910.836 -76.719.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.997.114 -17.658.058
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 3.602.245 -13.828.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -24.300.928 4.439.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.170.066 -3.553.736
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.896.490 -10.178.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 4.906.230 -3.898.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.861.895 9.360.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.388.220 -5.180.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
28.528.847 -26.752.555
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
33.508.717
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 2.722.320 445.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -7.702.190 -27.197.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.423.393 51.129.524
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 34.733.652
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 6.517.866 8.933.718
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8,9,10 -28.941.259 7.462.154
Ödenen Temettüler
0 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.493.674 19.196.910
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.491.177 401.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.002.497 19.598.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.212.303 23.186.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.214.800 42.785.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 61.214.800 18.212.303 23.186.850
Finansal Yatırımlar
6 6.986.637 20.286.249 6.482.712
Ticari Alacaklar
120.452.434 96.738.347 66.335.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 3.367.023 3.433.722 741.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 117.085.411 93.304.625 65.593.455
Diğer Alacaklar
5.214.244 3.651.542 13.362.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 2.506.341 760.089 11.991.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.707.903 2.891.453 1.371.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0 0 0
Stoklar
11 133.206.000 131.309.510 67.131.988
Canlı Varlıklar
0 0 0 270.237
Peşin Ödenmiş Giderler
31.713.044 21.222.510 4.269.231
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 31.713.044 21.222.510 4.269.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 280.746 478.267 385.743
Diğer Dönen Varlıklar
18 21.150.681 19.462.702 14.635.879
ARA TOPLAM
380.218.586 311.361.430 196.060.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
380.218.586 311.361.430 196.060.023
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
64.487.114 59.638.431 36.333.427
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 249.340 249.340 249.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 18.451.451 12.799.500 36.084.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 45.786.323 46.589.591 0
Diğer Alacaklar
101.252 101.050 99.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 101.252 101.050 99.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 4.372.225 4.214.637 4.131.968
Canlı Varlıklar
0 3.734.669 3.362.247 1.720.509
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 190.633.499 190.633.499 46.294.092
Maddi Duran Varlıklar
0 352.830.207 348.269.087 219.710.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 64.068.976 62.683.446 24.171.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
680.227.942 668.902.397 332.462.525
TOPLAM VARLIKLAR
1.060.446.528 980.263.827 528.522.548
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 13.892.589 13.547.634 23.356.392
Ticari Borçlar
79.593.637 75.317.944 39.598.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 38.923 29.819 120.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 79.554.714 75.288.125 39.478.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 8.251.065 8.713.900 6.054.101
Diğer Borçlar
11.276.868 38.998.443 31.116.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 10.721.008 37.916.015 30.819.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 555.860 1.082.428 297.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
63.467.277 41.390.014 14.542.906
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8,12 18.182.489 13.472.385 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 45.284.788 27.917.629 14.542.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 10.547.258 6.369.768 405.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.138.013 14.045.611 15.441.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 162.443 129.588 291.990
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 16.975.570 13.916.023 15.149.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.003.209 6.146.137 6.124.899
ARA TOPLAM
210.169.916 204.529.451 136.640.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.169.916 204.529.451 136.640.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 9.457.403 3.284.492 11.598.728
Diğer Borçlar
55.922 121.778 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 55.922 121.778 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 160.345 177.525 807.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.430.279 17.387.852 17.173.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.430.279 17.387.852 17.173.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 38.627.649 40.759.105 9.737.490
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.731.598 61.730.752 39.317.806
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
274.901.514 266.260.203 175.958.567
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
582.933.754 533.635.945 208.023.485
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544 87.617.544
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -52.504.146 -52.504.146 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 7.920.964 8.132.043 8.838.538
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -131.245.993 -158.385.299 -167.394.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
163.900.285 170.220.151 93.519.187
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.302.265 131.961.163 77.243.646
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
132.184.471 140.909.930 82.968.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.882.206 -8.948.767 -5.724.726
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.598.020 38.258.988 16.275.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 37.273.092 37.313.484 33.369.270
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -127.405.525 -338.585.004 -423.062.221
Net Dönem Karı veya Zararı
26 37.666.711 220.116.350 15.424.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 202.611.260 180.367.679 144.540.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
785.545.014 714.003.624 352.563.981
TOPLAM KAYNAKLAR
1.060.446.528 980.263.827 528.522.548
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 254.011.687 97.522.357
Satışların Maliyeti
20 -176.354.040 -73.294.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.657.647 24.227.958
BRÜT KAR (ZARAR)
77.657.647 24.227.958
Genel Yönetim Giderleri
0 -23.886.375 -13.949.356
Pazarlama Giderleri
0 -12.749.724 -5.972.333
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 15.025.892 8.055.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -19.928.629 -6.213.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.118.811 6.148.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 21.537.861 104.417.469
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.810.125 -21.170.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 157.588 9.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.004.135 89.404.923
Finansman Gelirleri
23 4.476.235 6.080.811
Finansman Giderleri
23 -4.133.069 -3.796.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.347.301 91.689.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.505.018 -23.432.002
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -9.630.487 -21.020.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.125.469 -2.411.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.842.283 68.257.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.842.283 68.257.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 11.175.572 17.947.755
Ana Ortaklık Payları
24 37.666.711 50.309.651
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,06900000 0,09300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.946 -104.313
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 -1.430.200 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,25 1.400.267 -130.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.987 26.079
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 5.987 26.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.125.172 3.156.476
Yabancı Para Çevrim Farkları
29 1.125.172 3.156.476
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.101.226 3.052.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.943.509 71.309.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 11.140.861 19.297.842
Ana Ortaklık Payları
38.802.648 52.011.727
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028505
BIST