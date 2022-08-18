***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:59
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.235.162 -34.845.855
Dönem Karı (Zararı)
85.024.079 91.485.677
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.024.079 91.485.677
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.030.208 -102.765.259
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 13.941.363 7.315.901
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 6.820.837 -5.337.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 89.262.998 884.358
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-353.058 -37.623
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -353.058 -37.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -15.578.210 -1.659.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,22 -8.055.085 -680.150
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.008.637 -103.251.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.819.125 -21.042.655
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -3.517.046 -1.770.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -58.098.156 -19.288.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.680.432 -4.053.269
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -86.901.893 -25.177.587
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 64.317.244 6.429.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.061.158 22.817.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.235.162 -32.322.237
Ödenen Temettüler
-5.000.000 -2.523.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.905.021 -117.630.674
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
80.289.460 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -82.076.833 -86.423.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 19.764.838 835.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -60.882.486 -32.041.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.439.617 156.774.234
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 134.129.803
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
RININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VEbancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-302.949 643.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.587.575 4.941.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.212.303 23.186.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.799.878 28.128.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.019.968 16.115.089 33.369.270 -422.836.962 80.306.668 272.874.935 145.146.946 418.021.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 255.573 -225.259 -64.881.764 -64.851.450 -606.450 -65.457.900
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19 543.595.733 87.617.544 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.275.541 16.115.089 33.369.270 -423.062.221 15.424.904 208.023.485 144.540.496 352.563.981
Transferler
19 13.422.440 -8.568.597 4.029.468 6.541.593 -15.424.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -725.048 3.113.204 92.882.165 95.270.321 -11.774.097 83.496.224
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-116.385.134 163.054.223 46.669.089 -46.669.089 0
Kar Payları
-2.523.618 -2.523.618 -2.523.618
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-52.504.146 -25.972.506 -78.476.652 -7.947.117 -86.423.769
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 -328.600 23.973.263 -3.542.541 219.752 -93 -12.939 -424.264 19.884.578 10.993.976 30.878.554
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 -52.504.146 37.313.484 -338.585.004 220.116.350 533.635.945 180.367.679 714.003.624
Transferler
13.422.440 -4.636.860 5.223.797 206.106.973 -220.116.350 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -2.975.208 -2.157.391 8.228.766 74.633.905 77.730.072 19.878.903 97.608.975
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
52.504.146 26.467.340 -32.938.929 46.032.557 7.567.273 53.599.830
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-211.079 13.222.032 -3.053.946 313.759 -40.392 968.053 11.198.427 11.482.566 22.680.993
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 7.920.964 -105.273.487 130.243.916 -10.792.399 46.487.754 16.115.089 42.496.889 -169.448.907 74.633.905 663.597.001 219.296.421 882.893.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 52.799.878 18.212.303 23.186.850
Finansal Yatırımlar
6 1.625.379 20.286.249 6.482.712
Ticari Alacaklar
153.037.298 96.738.347 66.335.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 1.642.902 3.433.722 741.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 151.394.396 93.304.625 65.593.455
Diğer Alacaklar
8.034.273 3.651.542 13.362.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 1.044.438 760.089 11.991.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.989.835 2.891.453 1.371.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0 0 0
Stoklar
11 218.211.403 131.309.510 67.131.988
Canlı Varlıklar
0 0 270.237
Peşin Ödenmiş Giderler
21.990.244 21.222.510 4.269.231
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 21.990.244 21.222.510 4.269.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 344.294 478.267 385.743
Diğer Dönen Varlıklar
18 28.756.263 19.462.702 14.635.879
ARA TOPLAM
484.799.032 311.361.430 196.060.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
484.799.032 311.361.430 196.060.023
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
111.765.805 59.638.431 36.333.427
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 249.340 249.340 249.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 21.156.142 12.799.500 36.084.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 90.360.323 46.589.591 0
Diğer Alacaklar
105.464 101.050 99.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 105.464 101.050 99.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 4.567.695 4.214.637 4.131.968
Canlı Varlıklar
4.012.561 3.362.247 1.720.509
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 190.633.499 190.633.499 46.294.092
Maddi Duran Varlıklar
0 383.343.424 348.269.087 219.710.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 26.933.117 62.683.446 24.171.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
721.361.565 668.902.397 332.462.525
TOPLAM VARLIKLAR
1.206.160.597 980.263.827 528.522.548
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 17.509.674 13.547.634 23.356.392
Ticari Borçlar
137.841.802 75.317.944 39.598.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 25.206 29.819 120.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 137.816.596 75.288.125 39.478.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.495.343 8.713.900 6.054.101
Diğer Borçlar
12.763.377 38.998.443 31.116.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 9.609.054 37.916.015 30.819.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.154.323 1.082.428 297.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.711.623 41.390.014 14.542.906
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.082.411 13.472.385 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 41.629.212 27.917.629 14.542.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 8.208.347 6.369.768 405.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.632.647 14.045.611 15.441.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 191.152 129.588 291.990
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 20.441.495 13.916.023 15.149.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.171.307 6.146.137 6.124.899
ARA TOPLAM
286.334.120 204.529.451 136.640.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.334.120 204.529.451 136.640.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.474.145 3.284.492 11.598.728
Diğer Borçlar
0 121.778 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 121.778 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 160.345 177.525 807.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.249.838 17.387.852 17.173.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 21.249.838 17.387.852 17.173.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 8.048.727 40.759.105 9.737.490
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.933.055 61.730.752 39.317.806
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
323.267.175 266.260.203 175.958.567
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
663.597.001 533.635.945 208.023.485
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544 87.617.544
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 0 -52.504.146 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 7.920.964 8.132.043 8.838.538
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -105.273.487 -158.385.299 -167.394.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
165.939.271 170.220.151 93.519.187
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
119.451.517 131.961.163 77.243.646
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
130.243.916 140.909.930 82.968.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.792.399 -8.948.767 -5.724.726
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.487.754 38.258.988 16.275.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 42.496.889 37.313.484 33.369.270
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -169.448.907 -338.585.004 -423.062.221
Net Dönem Karı veya Zararı
26 74.633.905 220.116.350 15.424.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 219.296.421 180.367.679 144.540.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
882.893.422 714.003.624 352.563.981
TOPLAM KAYNAKLAR
1.206.160.597 980.263.827 528.522.548
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 578.535.502 220.980.820 324.523.815 123.458.463
Satışların Maliyeti
20 -389.944.111 -163.793.855 -213.590.071 -90.499.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.591.391 57.186.965 110.933.744 32.959.007
BRÜT KAR (ZARAR)
188.591.391 57.186.965 110.933.744 32.959.007
Genel Yönetim Giderleri
-48.919.753 -30.598.751 -25.033.378 -16.649.395
Pazarlama Giderleri
-31.008.912 -13.614.302 -18.259.188 -7.641.969
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 36.746.853 18.744.195 21.720.961 10.688.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -44.897.085 -12.241.417 -24.968.456 -6.027.747
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.512.494 19.476.690 64.393.683 13.328.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 36.770.525 104.798.408 15.232.664 380.939
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -56.152.426 -32.872.150 -54.342.301 -11.702.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 353.058 37.623 195.470 28.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.483.651 91.440.571 25.479.516 2.035.648
Finansman Gelirleri
23 12.200.833 8.407.926 7.724.598 2.327.115
Finansman Giderleri
23 -8.660.405 -8.362.820 -4.527.336 -4.566.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.024.079 91.485.677 28.676.778 -203.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.422.543 -11.672.248 19.927.561 11.759.754
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.416.789 -9.781.968 -7.786.302 11.238.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 29.839.332 -1.890.280 27.713.863 521.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.446.622 79.813.429 48.604.339 11.556.023
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.446.622 79.813.429 48.604.339 11.556.023
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 22.812.717 -13.068.736 11.637.145 -31.016.491
Ana Ortaklık Payları
24 74.633.905 92.882.165 36.967.194 42.572.514
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,13700000 0,17100000 0,06800000 0,07800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.484.189 -1.093.267 -11.460.243 -988.954
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-10.727.049 0 -9.296.849 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,25 -3.628.186 -1.366.585 -5.028.453 -1.236.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.871.046 273.318 2.865.059 247.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 2.871.046 273.318 2.865.059 247.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.646.542 4.776.062 10.521.370 1.619.586
Yabancı Para Çevrim Farkları
29 11.646.542 4.776.062 10.521.370 1.619.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.353 3.682.795 -938.873 630.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.608.975 83.496.224 47.665.466 12.186.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 19.878.903 -11.774.097 8.738.042 -31.071.939
Ana Ortaklık Payları
0 77.730.072 95.270.321 38.927.424 43.258.594
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056861
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