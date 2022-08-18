***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.235.162 -34.845.855Dönem Karı (Zararı)85.024.079 91.485.677Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.024.079 91.485.677Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler82.030.208 -102.765.259Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 13.941.363 7.315.901Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 6.820.837 -5.337.304Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 89.262.998 884.358Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-353.058 -37.623İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 -353.058 -37.623Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -15.578.210 -1.659.192Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15,22 -8.055.085 -680.150Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -4.008.637 -103.251.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.819.125 -21.042.655Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -3.517.046 -1.770.681Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -58.098.156 -19.288.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.680.432 -4.053.269Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -86.901.893 -25.177.587Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 64.317.244 6.429.989Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.061.158 22.817.211Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları103.235.162 -32.322.237Ödenen Temettüler-5.000.000 -2.523.618YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.905.021 -117.630.674Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri80.289.460 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -82.076.833 -86.423.769Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 19.764.838 835.091Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -60.882.486 -32.041.996FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.439.617 156.774.234Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 134.129.803Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriRININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VEbancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-302.949 643.639NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.587.575 4.941.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.212.303 23.186.850DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 52.799.878 28.128.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.019.968 16.115.089 33.369.270 -422.836.962 80.306.668 272.874.935 145.146.946 418.021.881Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.3 255.573 -225.259 -64.881.764 -64.851.450 -606.450 -65.457.900Düzeltmelerden Sonraki Tutar19 543.595.733 87.617.544 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.275.541 16.115.089 33.369.270 -423.062.221 15.424.904 208.023.485 144.540.496 352.563.981Transferler19 13.422.440 -8.568.597 4.029.468 6.541.593 -15.424.904 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -725.048 3.113.204 92.882.165 95.270.321 -11.774.097 83.496.224Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-116.385.134 163.054.223 46.669.089 -46.669.089 0Kar Payları-2.523.618 -2.523.618 -2.523.618Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-52.504.146 -25.972.506 -78.476.652 -7.947.117 -86.423.769Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 -328.600 23.973.263 -3.542.541 219.752 -93 -12.939 -424.264 19.884.578 10.993.976 30.878.554Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 -52.504.146 37.313.484 -338.585.004 220.116.350 533.635.945 180.367.679 714.003.624Transferler13.422.440 -4.636.860 5.223.797 206.106.973 -220.116.350 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -2.975.208 -2.157.391 8.228.766 74.633.905 77.730.072 19.878.903 97.608.975Kar Payları-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması52.504.146 26.467.340 -32.938.929 46.032.557 7.567.273 53.599.830Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-211.079 13.222.032 -3.053.946 313.759 -40.392 968.053 11.198.427 11.482.566 22.680.993Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 7.920.964 -105.273.487 130.243.916 -10.792.399 46.487.754 16.115.089 42.496.889 -169.448.907 74.633.905 663.597.001 219.296.421 882.893.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 52.799.878 18.212.303 23.186.850Finansal Yatırımlar6 1.625.379 20.286.249 6.482.712Ticari Alacaklar153.037.298 96.738.347 66.335.173İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 1.642.902 3.433.722 741.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 151.394.396 93.304.625 65.593.455Diğer Alacaklar8.034.273 3.651.542 13.362.210İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 1.044.438 760.089 11.991.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.989.835 2.891.453 1.371.105Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0 0 0Stoklar11 218.211.403 131.309.510 67.131.988Canlı Varlıklar0 0 270.237Peşin Ödenmiş Giderler21.990.244 21.222.510 4.269.231İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 21.990.244 21.222.510 4.269.231Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 344.294 478.267 385.743Diğer Dönen Varlıklar18 28.756.263 19.462.702 14.635.879ARA TOPLAM484.799.032 311.361.430 196.060.023TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR484.799.032 311.361.430 196.060.023DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar111.765.805 59.638.431 36.333.427Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 249.340 249.340 249.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 21.156.142 12.799.500 36.084.087Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 90.360.323 46.589.591 0Diğer Alacaklar105.464 101.050 99.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 105.464 101.050 99.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 4.567.695 4.214.637 4.131.968Canlı Varlıklar4.012.561 3.362.247 1.720.509Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 190.633.499 190.633.499 46.294.092Maddi Duran Varlıklar0 383.343.424 348.269.087 219.710.982Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 26.933.117 62.683.446 24.171.582TOPLAM DURAN VARLIKLAR721.361.565 668.902.397 332.462.525TOPLAM VARLIKLAR1.206.160.597 980.263.827 528.522.548KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 17.509.674 13.547.634 23.356.392Ticari Borçlar137.841.802 75.317.944 39.598.876İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 25.206 29.819 120.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 137.816.596 75.288.125 39.478.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 9.495.343 8.713.900 6.054.101Diğer Borçlar12.763.377 38.998.443 31.116.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 9.609.054 37.916.015 30.819.939İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 3.154.323 1.082.428 297.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.711.623 41.390.014 14.542.906İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.082.411 13.472.385 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 41.629.212 27.917.629 14.542.906Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 8.208.347 6.369.768 405.594Kısa Vadeli Karşılıklar20.632.647 14.045.611 15.441.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 191.152 129.588 291.990Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 20.441.495 13.916.023 15.149.019Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 8.171.307 6.146.137 6.124.899ARA TOPLAM286.334.120 204.529.451 136.640.761TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER286.334.120 204.529.451 136.640.761UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 7.474.145 3.284.492 11.598.728Diğer Borçlar0 121.778 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 121.778 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 160.345 177.525 807.856Uzun Vadeli Karşılıklar21.249.838 17.387.852 17.173.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 21.249.838 17.387.852 17.173.732Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 8.048.727 40.759.105 9.737.490TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.933.055 61.730.752 39.317.806TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER323.267.175 266.260.203 175.958.567ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar663.597.001 533.635.945 208.023.485Ödenmiş Sermaye19 543.595.733 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları19 87.617.544 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)19 0 -52.504.146 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 7.920.964 8.132.043 8.838.538Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -105.273.487 -158.385.299 -167.394.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)165.939.271 170.220.151 93.519.187Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)119.451.517 131.961.163 77.243.646Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)130.243.916 140.909.930 82.968.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.792.399 -8.948.767 -5.724.726Yabancı Para Çevrim Farkları46.487.754 38.258.988 16.275.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 42.496.889 37.313.484 33.369.270Diğer Yedekler19 16.115.089 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -169.448.907 -338.585.004 -423.062.221Net Dönem Karı veya Zararı26 74.633.905 220.116.350 15.424.904Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 219.296.421 180.367.679 144.540.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR882.893.422 714.003.624 352.563.981TOPLAM KAYNAKLAR1.206.160.597 980.263.827 528.522.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 578.535.502 220.980.820 324.523.815 123.458.463Satışların Maliyeti20 -389.944.111 -163.793.855 -213.590.071 -90.499.456TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)188.591.391 57.186.965 110.933.744 32.959.007BRÜT KAR (ZARAR)188.591.391 57.186.965 110.933.744 32.959.007Genel Yönetim Giderleri-48.919.753 -30.598.751 -25.033.378 -16.649.395Pazarlama Giderleri-31.008.912 -13.614.302 -18.259.188 -7.641.969Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 36.746.853 18.744.195 21.720.961 10.688.636Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -44.897.085 -12.241.417 -24.968.456 -6.027.747ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.512.494 19.476.690 64.393.683 13.328.532Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 36.770.525 104.798.408 15.232.664 380.939Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -56.152.426 -32.872.150 -54.342.301 -11.702.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 353.058 37.623 195.470 28.259FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)81.483.651 91.440.571 25.479.516 2.035.648Finansman Gelirleri23 12.200.833 8.407.926 7.724.598 2.327.115Finansman Giderleri23 -8.660.405 -8.362.820 -4.527.336 -4.566.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.024.079 91.485.677 28.676.778 -203.731Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12.422.543 -11.672.248 19.927.561 11.759.754Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -17.416.789 -9.781.968 -7.786.302 11.238.231Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 29.839.332 -1.890.280 27.713.863 521.523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)97.446.622 79.813.429 48.604.339 11.556.023DÖNEM KARI (ZARARI)97.446.622 79.813.429 48.604.339 11.556.023Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 22.812.717 -13.068.736 11.637.145 -31.016.491Ana Ortaklık Payları24 74.633.905 92.882.165 36.967.194 42.572.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,13700000 0,17100000 0,06800000 0,07800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.484.189 -1.093.267 -11.460.243 -988.954Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-10.727.049 0 -9.296.849 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,25 -3.628.186 -1.366.585 -5.028.453 -1.236.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.871.046 273.318 2.865.059 247.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29 2.871.046 273.318 2.865.059 247.239Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.646.542 4.776.062 10.521.370 1.619.586Yabancı Para Çevrim Farkları29 11.646.542 4.776.062 10.521.370 1.619.586DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.353 3.682.795 -938.873 630.632TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.608.975 83.496.224 47.665.466 12.186.655Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 19.878.903 -11.774.097 8.738.042 -31.071.939Ana Ortaklık Payları0 77.730.072 95.270.321 38.927.424 43.258.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056861BIST