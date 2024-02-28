***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
28.02.2024 14:25
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme nin İptali hk.da
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulları 27.02.2024 tarihli toplantılarında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Işıklar Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 136, 137 , 155 ve 156 ıncı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13' üncü maddesi ve ilgili diğer maddeleri , Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.09.2023 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde devralma yolu ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işleminden vaz geçme kararı almışlardır. Söz konusu kararlara ilişkin yazımız 28.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Birleşme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252623
BIST
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15:509.161
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -18,80
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5031,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0465
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5033,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0602
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:502.035,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,19
|Açılış
|: 2.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:50
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DMSAS
|6,60
|128.192.237
|% -9,22
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|THYAO
|280,25
|7.314.759.924
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.419.705.562
|% 3,62
|
|TUPRS
|161,90
|3.367.030.384
|% 1,06
|
|KCAER
|63,10
|3.138.943.772
|% -3,00
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.161.760.753
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,02
|1.931.217.499
|% -1,34
|
|EKGYO
|11,33
|1.962.686.760
|% 0,27
|
|ADESE
|2,92
|306.389.129
|% 3,55
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1878
|31,1902
|% 0,15
|
|Euro
|33,7433
|33,7483
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3072
|39,5044
|% -0,17
|
|Frank
|35,2790
|35,4915
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|879,95
|880,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,79
|925,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,59
|% 0,66
|