***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme nin İptali hk.daYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniIşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulları 27.02.2024 tarihli toplantılarında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Işıklar Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 136, 137 , 155 ve 156 ıncı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13' üncü maddesi ve ilgili diğer maddeleri , Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.09.2023 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde devralma yolu ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işleminden vaz geçme kararı almışlardır. Söz konusu kararlara ilişkin yazımız 28.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.İptal Edilen SüreçBirleşmehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252623BIST