Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

28.02.2024 14:25
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme nin İptali hk.da
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulları 27.02.2024 tarihli toplantılarında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Işıklar Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 136, 137 , 155 ve 156 ıncı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13' üncü maddesi ve ilgili diğer maddeleri , Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.09.2023 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde devralma yolu ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işleminden vaz geçme kararı almışlardır. Söz konusu kararlara ilişkin yazımız 28.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Birleşme





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252623


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:509.161
Değişim :  -0,20% |  -18,80
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.111 En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 49,94 350.065.306 % 10,00  
BRKVY 181,50 25.699.717 % 10,00  
KTLEV 132,00 411.479.953 % 10,00  
YAYLA 17,27 67.058.690 % 10,00  
EDATA 36,30 91.897.089 % 10,00  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Dolar 31,1878 31,1902 % 0,15  
Euro 33,7433 33,7483 % -0,18  
Sterlin 39,3072 39,5044 % -0,17  
Frank 35,2790 35,4915 % 0,02  
Riyal 8,2913 8,3329 % 0,15  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,34 22,36 % 0,66  
Platin 879,95 880,84 % 0,66  
Paladyum 921,79 925,71 % 0,66  
Brent Pet. 81,91 81,91 % 0,66  
Altın Ons 2.029,30 2.029,59 % 0,66  
Seans Raporu 15:50
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru