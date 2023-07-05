***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
05.07.2023 16:50
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin aktifinde bulunan İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı mahallesi, 3117 ada 71 parsel üzerindeki 42/3200 arsa paylı ,daire niteliğindeki bağımsız bölüm, Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 30.11.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 7.900.000 TL bedelle BND Elektrik Üretim A.Ş.'ye 05.07.2023 tarihinde satılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165921
BIST
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17:526.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 92,59
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5226,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1421
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5228,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1097
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:521.610,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.610,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BFREN
|4.548,50
|172.727.705
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.721.518
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|729.657.992
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.671.487
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.371.906
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.471,20
|707.331.725
|% -4,16
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,50
|10.083.384
|% -3,89
|
|BRMEN
|2,29
|522.210
|% -3,38
|
|THYAO
|214,90
|13.613.509.788
|% 3,27
|
|TCELL
|39,56
|4.102.387.226
|% 5,72
|
|KOZAL
|27,12
|4.097.462.989
|% 0,15
|
|ASELS
|59,65
|3.833.769.560
|% 0,17
|
|KCHOL
|109,60
|3.798.131.038
|% 4,38
|
|EKGYO
|7,83
|2.200.767.825
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,24
|3.517.381.447
|% -1,27
|
|SKBNK
|2,84
|564.450.279
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,23
|2.608.688.542
|% -1,11
|
|VKGYO
|3,15
|593.611.373
|% 3,62
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0882
|26,0977
|% 0,53
|
|Euro
|28,3812
|28,4031
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,0541
|33,2199
|% 0,31
|
|Frank
|28,9225
|29,0967
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9353
|6,9701
|% 0,35
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-6,09
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|2,60
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.199
|5.337
|5,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,43
|0,21
|
|B. Petrol
|76,37
|76,37
|0,12
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem