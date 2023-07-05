***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin aktifinde bulunan İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı mahallesi, 3117 ada 71 parsel üzerindeki 42/3200 arsa paylı ,daire niteliğindeki bağımsız bölüm, Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 30.11.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 7.900.000 TL bedelle BND Elektrik Üretim A.Ş.'ye 05.07.2023 tarihinde satılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165921BIST