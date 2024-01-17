***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIşıklar Döküm Pazarlama A.Ş. ve BND Elektrik Üretim A.Ş. A grubu paylarının satın alınması hk.da Dün yaptığımız ÖDA mızda duyurduğumuz , Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin aşağıdaki Yönetim kurulu Kararında yer alan1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 106.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 106.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına.İfadesindeki alım miktarı ve tutarı sehven hatalı yazılmış olup ,doğrusu aşağıdaki gibidir.1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 105.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 105.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasınaKamuoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241174BIST