Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.01.2024 20:03
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. ve BND Elektrik Üretim A.Ş. A grubu paylarının satın alınması hk.da Dün yaptığımız ÖDA mızda duyurduğumuz , Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin  aşağıdaki Yönetim kurulu Kararında yer alan
1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 106.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 106.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına.
İfadesindeki alım miktarı ve tutarı sehven hatalı yazılmış olup ,doğrusu aşağıdaki gibidir.
 
1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 105.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 105.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241174


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.024
Değişim :  -0,10% |  -7,80
Açılış :  7.999  
Önceki Kapanış :  8.032  
En Düşük
7.983 En Yüksek
8.053
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGMT 39,82 2.226.499.853 % 10,00  
KFEIN 74,25 55.848.400 % 10,00  
YAYLA 8,69 77.153.711 % 10,00  
SURGY 46,42 823.597.825 % 10,00  
GARFA 108,90 110.412.213 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,1217 30,1280 % 0,08  
Euro 32,7828 32,8086 % 0,15  
Sterlin 38,0790 38,2699 % 0,45  
Frank 34,6708 34,8797 % -0,39  
Riyal 8,0083 8,0484 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,52 22,56 % 0,66  
Platin 886,48 888,33 % 0,66  
Paladyum 919,34 925,11 % 0,66  
Brent Pet. 78,03 78,03 % 0,66  
Altın Ons 2.005,71 2.005,90 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru