***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.01.2024 20:03
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. ve BND Elektrik Üretim A.Ş. A grubu paylarının satın alınması hk.da Dün yaptığımız ÖDA mızda duyurduğumuz , Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin aşağıdaki Yönetim kurulu Kararında yer alan
1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 106.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 106.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına.
İfadesindeki alım miktarı ve tutarı sehven hatalı yazılmış olup ,doğrusu aşağıdaki gibidir.
1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 105.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 105.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241174
BIST