***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
27.02.2024 16:54
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.
1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 200.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 200.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252325
BIST
'
17:349.211
En Düşük
|Değişim
|: -1,32%
|| -122,84
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3431,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0470
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3433,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0044
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:342.038,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,85
|Açılış
|: 2.038,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|32.340.311
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.715.875
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|245.208.990
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.132.137
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.279.132
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.599.448
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,76
|33.749.346
|% -9,90
|
|IHYAY
|3,11
|82.188.520
|% -9,86
|
|THYAO
|281,00
|11.265.569.836
|% -1,58
|
|EREGL
|47,02
|10.694.082.158
|% 3,16
|
|MIATK
|80,35
|6.547.616.656
|% 4,22
|
|REEDR
|69,35
|6.340.216.794
|% 3,82
|
|SASA
|39,92
|4.548.763.853
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,44
|1.414.816.204
|% -4,23
|
|EREGL
|47,02
|10.694.082.158
|% 3,16
|
|PSGYO
|7,16
|1.535.490.119
|% -6,41
|
|EKGYO
|11,38
|2.190.730.170
|% -2,15
|
|ISCTR
|11,21
|2.098.185.322
|% -2,22
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1461
|31,1491
|% 0,15
|
|Euro
|33,7913
|33,7992
|% 0,01
|
|Sterlin
|39,3685
|39,5660
|% 0,10
|
|Frank
|35,2711
|35,4836
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2804
|8,3219
|% 0,17
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|891,98
|893,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,19
|963,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,04
|82,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,95
|2.035,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49BINHO
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 597.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 671, 484 adet işlem
-
17:48OTKAR
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 502.50 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 729 adet işlem
-
17:47XU100
Endeks 9, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 117, 256.00 milyon TL de
-
17:47ISGSY
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 29.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 874 adet işlem
-
17:46ISCTR
Yüzde -60.89 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 982, 171 adet işlem