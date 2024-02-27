***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 200.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 200.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252325BIST