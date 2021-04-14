***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
14.04.2021 13:57
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05.04.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 543.595.733,23 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %120,75228 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, ekte yer alan izahname taslağının onaylanması için 14/04/2021 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927886
BIST
15:311.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 19,04
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:318,0805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:319,6724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0247
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:31454,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 454,84
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:31
|DITAS
|14,66
|3.210.202
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.099.716
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|672.276.089
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.493.476
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|129.876.869
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.813.508
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.050.807
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.557.993
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.806.885
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.091.230.079
|% 2,99
|
|EREGL
|17,15
|949.332.752
|% 0,35
|
|SASA
|46,54
|672.276.089
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|509.361.001
|% -0,68
|
|SISE
|7,34
|437.481.603
|% 2,23
|
|GARAN
|6,90
|1.091.230.079
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,13
|284.485.011
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,22
|417.470.726
|% 3,87
|
|IHLAS
|0,65
|83.353.301
|% 1,56
|
|TSKB
|1,33
|154.765.827
|% 3,10
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0768
|8,0805
|% -0,31
|
|Euro
|9,6672
|9,6724
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1255
|11,1813
|% 0,11
|
|Frank
|8,7582
|8,8110
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1557
|2,1665
|% 0,03
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,48
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|-26,00
|
|Tam
|2.994
|3.072
|-21,76
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-10,52
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|1,11
|
Seans Raporu
15:31
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15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 39 artarak (% 1.43 ) 1, 443
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15:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, YKBNK
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15:45XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 11, 685.00 milyon TL de
-
15:45ESEN
Yüzde 5.38 oranında artışla 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 706, 008 adet işlem
-
15:44YUNSA
Yüzde 5.37 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 108 adet işlem