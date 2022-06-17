***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 0 0B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.04.2022 tarihli 2021 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin kararı:Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında net dönem kârı 220.116.350 TL, geçmiş yıl zararları -309.557.090,04 TL iken TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârı 12.982.396,69 TL, geçmiş yıl zararlarının -52.816.285,49 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere, Şirketimizin 2021 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.EK: 2021 Yılı Kâr Dağıtım TablosuKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUIŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.01.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 543.595.733,232. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 22.100.588,87* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 274.477.411 12.982.396,694. Vergiler ( - ) -26.454.979 05. Net Dönem Kârı 220.116.350 12.982.396,696. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -309.557.090,04 -52.816.285,497. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -89.440.740,04 -39.833.888,8Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037988BIST