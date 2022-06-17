***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 16:19
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 14.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 0 0
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2022 tarihli 2021 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin kararı:
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında net dönem kârı 220.116.350 TL, geçmiş yıl zararları -309.557.090,04 TL iken TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârı 12.982.396,69 TL, geçmiş yıl zararlarının -52.816.285,49 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere, Şirketimizin 2021 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.
EK: 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.01.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 543.595.733,23
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 22.100.588,87
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 274.477.411 12.982.396,69
4. Vergiler ( - ) -26.454.979 0
5. Net Dönem Kârı 220.116.350 12.982.396,69
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -309.557.090,04 -52.816.285,49
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -89.440.740,04 -39.833.888,8
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037988
BIST