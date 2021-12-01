***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Bulgaristan merkezli Işıklar Software and Technology EOOD tarafından ihraç edilen ilk kripto para ISIKC Paritex, Fatbit ve Cointiger platformlarından sonra işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsalarından (Coinmarketcap'e göre ilk 25 borsa içinde) LBank kripto para borsasında 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 23:00'de işlem görmeye başlıyacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980439BIST