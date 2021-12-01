***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2021 12:31
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Bulgaristan merkezli Işıklar Software and Technology EOOD tarafından ihraç edilen ilk kripto para ISIKC Paritex, Fatbit ve Cointiger platformlarından sonra işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsalarından (Coinmarketcap'e göre ilk 25 borsa içinde) LBank kripto para borsasında 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 23:00'de işlem görmeye başlıyacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980439
BIST
12:401.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 19,95
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
12:4013,4121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1052
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
12:4015,2303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1663
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
12:40763,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,03
|Açılış
|: 763,36
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler12:40
|ERBOS
|137,50
|156.183.898
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|2.938.224
|% 10,00
|
|PRKAB
|77,55
|78.531.008
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|RAYSG
|13,79
|2.141.364
|% -4,57
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|KRDMD
|9,08
|910.768.149
|% 1,34
|
|THYAO
|18,41
|838.220.565
|% 0,00
|
|GARAN
|11,69
|800.198.917
|% 0,43
|
|SISE
|13,26
|706.673.860
|% 2,24
|
|EREGL
|23,58
|624.286.477
|% 2,79
|
|SKBNK
|1,19
|200.749.959
|% 2,59
|
|YKBNK
|3,33
|561.667.502
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,32
|370.382.395
|% 1,75
|
|TSKB
|1,51
|176.305.255
|% 1,34
|
|KRDMD
|9,08
|910.768.149
|% 1,34
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4083
|13,4121
|% 0,79
|
|Euro
|15,1916
|15,2303
|% 1,10
|
|Sterlin
|17,7757
|17,8648
|% 0,97
|
|Frank
|14,4940
|14,5813
|% 0,66
|
|Riyal
|3,5618
|3,5797
|% 0,71
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-8,05
|
|Altın Gr.
|764
|764
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.063
|5.139
|-5,00
|
|Tam
|5.031
|5.158
|-24,98
|
|Yarım
|2.432
|2.495
|-12,09
|
|Çeyrek
|1.220
|1.248
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|1,41
|